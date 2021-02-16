《盤後部署》港股短線可看３１０００點，舊經濟股或接力開車

《經濟通通訊社１６日專訊》牛年首個交易港股「開門紅」，受惠於歐洲股市造好，加上早

前日股突破三萬點關口，為三十年以來再度重遇，恆指今日裂口高開５０２點，科技股走勢強勁

，眾安在線（０６０６０）、易鑫（２８５８）分別大漲兩成七及兩成二，帶旺大市氣氛；國際

油價創下十三個月高，「三桶油」有資金支持，中石油（００８５７）大漲一成三破２５０天線

，午後港股維持漲幅，盤中高見３０７９３點創下三年高，最終恆指收報３０７４６，升５７３

點或升１﹒９％，主板成交２１９７﹒８２億元。國企指數報１２０３６，升１５５點或升

１﹒３１％。恆生科技指數報１０６９４，升２８３點或升２﹒７２％。

內地Ａ股因新春假期繼續休市。



＊有六成八人預計刺激計劃在１﹒３萬億美元，日股企穩三萬點高收＊



市場目前對於美國總統拜登如何實施刺激計劃有著不同意見，德銀對４５０名市場參與者進

行調查，發現有６８％受訪者認為，刺激規模會達１﹒３萬億美元以上，有３５％認為會有

１﹒６萬億美元，６％人認為會有１﹒９萬億美元。大摩經濟學家發表報告指，目前全美家庭已

經累積了１﹒５億美元存款，假如刺激計劃在３月生效，數字將一下子升到２萬億美元，這樣的

情況下通脹壓力將會很快增強，有分析相信對美元及金融穩定或造成負面效果。

全球經濟前景持續樂觀，日經自上日事隔三十年之後重上三萬點大關，今日繼續造好，收漲

３８３點報３０４６７點。有分析指日圓兌主要貨幣貶值，令出口相關股持續向上，帶旺日股氣

氛，加上早前日本內閣府公布上一季經幾年化增長率達１２﹒７％，令股市交投熾熱。雖然日本

厚生勞動省已經批准美國輝瑞疫苗落地日本，但不少市民仍然擔心日本東京奧運能否在今年繼續

舉行，假如再度延期甚至取消，對日本經濟或造成進一步打擊。



＊港股整固期已過，新一輪升浪可能開始＊



港股受外圍氣氛影響，牛年首日「開門紅」，其中科技股及石油股造好，股市交投活躍，令

投資者信心大增。恆指今日裂口高開，１４日ＲＳＩ升至７１，而ＭＡＣＤ亦都出現買入「交叉

」，反映港股新一輪升浪可能已經開始，而推動港股向上可能需要由重磅股帶動，近期匯控

（００００５）股價反彈，友邦（０１２９９）企穩百元以上，騰訊（００７００）又升至

７７０元關口，港股短線可能可以看３１０００點，科指中短線可看１５０００點，而接住落來

可能會由舊經濟開車，例如飲食、銀行、房地產等，投資者可多加留意。（ｕｌ）

