市場持續憧憬經濟復甦，美國十年期國債收益率漲至１﹒２５％

《經濟通通訊社１６日專訊》市場持續憧憬經濟復甦，美國十年期國債收益率漲近五個基點

至１﹒２５％，再創上年３月以來最高水平。

經濟復甦憧憬亦帶動大宗商品市場，倫敦期銅升０﹒９３％，報８３９４﹒２５美元，曾高

見８４０５美元，創２０１２年９月以來最高。（ａｌ）

