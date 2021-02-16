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即市新聞

16/02/2021 09:05

【代幣狂熱】全球首隻比特幣ＥＴＦ面世，馬斯克籲沽狗狗幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大基金公司Ｐｕｒｐｏｓｅ日前表示，安大略省證券委員
會（ＯＳＣ）確認批准旗下比特幣場內交易基金（ＥＴＦ）掛牌上市買賣，成為全球首隻比特幣
ＥＴＦ。
　　不過市場相信即使加拿大出現批准比特幣ＥＴＦ上市，但美國證券交易委員會正值人事更替
，預計短期內批准比特幣ＥＴＦ面世的可能性不大。
　　另外電動車廠商特斯拉創辦人馬斯克繼續談論加密貨幣，並在社交媒體表示狗狗幣
（Ｄｏｇｅｃｏｉｎ）的唯一真正問題是之貨源太集中，全力支持狗狗幣的主要持貨者出售大部
分持倉。
　　此外，據外電引述消息人士報道指，摩根士丹利的投資分支Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ　
Ｇｌｏｂａｌ正研究將比特幣納入投資組合。
　　而摩根大通聯席總裁平托則表示，公司不得不在某一個時刻進入比特幣市場，並將取決於客
戶對比特幣交易的需求，而目前的需求仍未夠強勁。
　　不過據消息指，摩根大通內部對比特幣的意見不一，行政總裁戴蒙更曾批評比特幣是欺詐，
旗下分析師更曾表明比特幣是最不可靠的對沖工具。
　　而有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼最新亦重申，比特幣的基本價值為零，故
不應該被稱之為貨幣。
　　他強調比特幣是「數碼黃金」的說法只會助長加密貨幣的泡沫，而加密貨幣屬於貨幣的說法
更是一種誤導，因為加密貨幣價格波動太大，不可能是穩定的儲值工具，亦非計價單位或合理、
具規模的支付工具。（ａｌ）

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