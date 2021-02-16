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16/02/2021 09:39

【大國博弈】加拿大等多國發表聲明，要求停止任意拘押外國人

　　《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大周一（１５日）發起一項多達５８個國家參與的倡議，
要求部分國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼，各國外長亦簽署一項無約束力聲明，譴責上
述行為。
　　加拿大外長加諾強調，讓公民與家人分離，並將他們當作討價還價的籌碼既不合法，亦不符
合道德，他重申聲明不針對任何國家，只是為了向部分拘留外國人的國家，以及有可能實施上述
做法的國家施加更多的外交壓力。（ａｌ）

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