【大國博弈】加拿大等多國發表聲明，要求停止任意拘押外國人

《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大周一（１５日）發起一項多達５８個國家參與的倡議，

要求部分國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼，各國外長亦簽署一項無約束力聲明，譴責上

述行為。

加拿大外長加諾強調，讓公民與家人分離，並將他們當作討價還價的籌碼既不合法，亦不符

合道德，他重申聲明不針對任何國家，只是為了向部分拘留外國人的國家，以及有可能實施上述

做法的國家施加更多的外交壓力。（ａｌ）

