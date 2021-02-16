【大國博弈】拜登出席七國集團線上峰會，討論疫情與全球經濟復甦

《經濟通通訊社１６日專訊》美國拜登上周五（１２日）參加七國集團（Ｇ７）領導人線上

會議，討論疫情及重建全球經濟的計劃，是他出任總統以來首次。

據白宮聲明指，拜登將專注於全球疫情應對、疫苗生產、分發及供應的協調，並討論全球經

濟復甦，包括工業化國家繼續為復甦提供經濟支持的重要性，其他關鍵主題包括中國及氣候危機

。（ａｌ）

