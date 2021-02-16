《外圍頭條》傳戶戶送下月初公布上市計劃，捷豹擬三年後推電動車

《經濟通通訊社１６日專訊》有傳戶戶送（Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ）最快下月初公布上市計劃

，捷豹（Ｊａｇｕａｒ）擬三年後推出首款電動車，亦是外媒今日關注焦點。

據英國《天空新聞》引述消息人士報道指，英國外賣軟件商戶戶送最快下月８日公布招股上

市計劃，並將會是今年首間在英國上市的「獨角獸」。

據悉公司估值高達７５億英鎊，因為疫情下收入激增，促使顧問團隊將估值期望大幅上調，

故有望成為今年以來歐洲最大新股上市，不過消息指計劃公布日期未確定。消息又指公司已任命

６間投資銀行準備上市工作，當中高盛和摩通將領導上市。

公司最近亦宣布新計劃，在英國進一步擴展外賣業務到逾百個城鎮，使服務覆蓋率達至

４００萬人。

不過公司上月已完成首輪融資，並籌集１﹒８億美元資金，投資者包括現有股東亞馬遜，不

過消息指新一輪融資完成後，亞馬遜並沒有增加持股量。



＊捷豹擬三年後推電動車＊



英國豪華名車製造商捷豹最新宣布加入電動車發展的行列，強調將於２０２４年推出首款電

動車，並於２０２５年起全面電動化。

據英國《金融時報》及《衛報》報道指，未來五年內將推出６款電動車，而於２０３０年推

出全線Ｅ系電動車。

捷豹強調將即時逐步取締原有的氧化內燃機設計，並將投入２５億英鎊發展電動化，包括研

發氫能車。

行政總裁波洛亦透露，旗下３間英國車廠將改裝為電動車廠房，而位於布朗韋奇城堡

（Ｃａｓｔｌｅ Ｂｒｏｍｗｉｃｈ）的廠房長遠而言將用作非生產用途。



＊卡夫亨氏出售果仁業務＊



美國食品集團卡夫亨氏最新宣布以３３﹒５億美元，出售Ｐｌａｎｔｅｒｓ、Ｃｏｒｎ

Ｎｕｔｓ在內的果仁業務予Ｓｋｉｐｐｙ花生醬生產商荷美爾（Ｈｏｒｍｅｌ Ｆｏｏｄｓ）。

據《ＣＮＢＣ》報道指，公司認為交易有助推進精簡產品組合，並有利專注發展當前具競爭

優勢的核心業務。

行政總裁帕特里西奧亦強調，套現所得資金將用作內部投資或減少債務，不過暫時未有任何

收購洽商。

今次交易細節大致符合早前消息所指，而公司上年已出售天然芝士業務予法國食品集團

Ｌａｃｔａｌｉｓ，並宣布削減成本計劃。（ａｌ）

