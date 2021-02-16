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即市新聞

16/02/2021 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》恒指熊證的平倉走位策略

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、非
必需性消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為匯
控（００００５）、建設銀行（００９３９）與美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選
中國平安（０２３１８）、海螺創業（００５８６）與港燈（０２６３８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、公用事業與能源業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控、建設銀行與平安好醫生
（０１８３３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安、華潤啤酒（００２９１）與康師傅
（００３２２）。
　　恆指期貨今早裂口高開後，急升上３０７０１，恆指則曾高見３０７２４，與筆者於「梁業
豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內建議持有恆指期貨淡倉和恆指熊證圖利的入市位３０７０４非常接近
。若各位ｐａｔｒｏｎｓ有依計劃行事，現應錄得可觀的利潤。建議依５分鐘圖訊號指示平倉走
位，於１５分鐘圖形勢轉淡時才加大注碼圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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