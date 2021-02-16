《談國論企－黎偉成》習近平讓拜登溫故知新穩中美關係

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２１年２月１１日同美國總統拜登通電話，不僅就

雙邊關係和重大國際及地區問題交換意見，更在中國農曆除夕上午就中國牛年春節相互拜年，乃

最近幾年日益冰封的難得破冰。但美國政界反華、壓華的歷史「傳統」難在旦夕間有所改變，中

國須加大強經、強科、強軍，以強化政治、外交力量，強國，反制美帝強權，和在國際上擁應有

的尊重和權利。



＊拜登表美中應該避免衝突言佳卻須觀其行＊



我對習、拜此番對話的看法，重點有（甲）拜登乃於２０２１年１月２０日正式宣誓就任第

４６屆美國總統，要到２３日之後才與習近平通電話，並不是忽視美中關係，而是十分重視，因

：（Ｉ）先穩定美國內部，最首要者當然是處理和解決特朗普劣廝留下來的絕難攤子，特別是抗

疫，惡疫在美國大流行所造成的歷史性的巨大人命傷害和損失，須有效防控之，才能重啟經濟和

社會；而（ＩＩ）與加拿大、墨西哥以及歐洲盟友的領導人很快的聯繫，屬禮節性的傳統，更重

要的是要盡快修補特朗普妄自尊大的肆意破壞對盟友的關係。

需要高度指出者，乃（ＩＩＩ）美國對華的政策，極為重要。此因特廝過去四年反華反共，

到任期最後僅有的日子仍鍥而不捨地攬炒，是為拜登在上台後窮好幾個星期之努力，盡量先平衡

美國政府、政界的對華負面惡勢力，才能夠與習近平可以擲地有聲的對話，否則通電話是毫無意

義之事。

由是拜登對習近平表示，（ｉ）「中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家」，並不是僅止於

外交上的禮節性虛話，因拜登相當熟悉中國，和習近平過去亦多番交往，不用客氣。重要的是拜

登強調（ｉｉ）「美中兩國應該避免衝突」，乃近年中美關係的十分重大轉折點，就因特朗普對

華攬炒而事事造成不應有的「衝突」，故拜登認為應該避免，並明言可以在氣候變化等廣泛領域

開展合作。須觀望其行，證其言。

難得的是，拜登強調（ｉｉｉ）「美方願同中方本著相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對

話，增進相互理解，避免誤解誤判」，此語將會是在拜登管治底下的美中關係的總基調，為中方

力求的政策方針和精神。但美國還是有頗強烈的反華反共惡勢力，尤其是特朗普離任之後還是有

一定的對美對華惡劣政治勢力。

和（ｉｖ）拜登是次與習近平是在中國農曆除夕進行對話，並趁機會向中國人民拜年，「祝

願中國人民春節快樂、繁榮發展」，明智地「釋疑」遲來的通話。

至於（乙）習近平對拜登所言，重點在於溫故，而知新。溫故者，為「過去半個多世紀，國

際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展。雖然期間也經歷了不少曲折和困難，但總

體不斷向前，而且取得了豐碩成果，造福了兩國人民，也促進了世界和平、穩定、繁榮。中美合

則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事

，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難」。



＊習近平強調台港疆是主權領土完整重大問題＊



知新有好幾個重點。習近平強調中美關係當前正處於重要關口，而（一）推動中美關係健康

穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼，並對拜登言「你說過，美國最大的特點是可能性

」，故「希望在這種可能性朝著有利於兩國關係改善的方向發展」，所提出的期盼是：兩國應該

共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，

推動中美關係穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界

經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻。

習近平更務實地指出，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要互相尊重、平等以待，以

建設性方式妥善管控和處理，做法是（二）兩國外交部門可就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國

際和地區問題深入溝通，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多開展一些接觸。他認為：

中美雙方應該重新建立立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判，而「要分清

哪些是分歧，要很好管控」；「哪些有合作意義，共同推動走上合作軌道」。

還有（三）在國際方面，習近平表示：面對當前充滿不確定性的國際形勢，中美作為聯合國

安理會常任理事國，承擔特殊國際責任和義務。雙方應該順應世界潮流，共同維護亞太地區和平

穩定，為促進世界和平與發展作出歷史性貢獻。

絕對重要的，是（四）習近平警告「台灣、瀕港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和

領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事「，坦率地重申中國的內政和核心利益，先

禮而後兵，乃望拜登對華之策不再重複特廝無原則的攬炒。尤其是（１）台灣，放之於最首要位

置，乃事關中國以至包括美國在內的所有國家重中之重的主權和領土完整問題。特朗普在

２０２０年１２月６日美國大選失敗前後，縱容其蓬佩奧肆意製造誤導性的「信息「，讓台灣領

導人誤以為可以「獨」，毒瘡欲爆。

特、蓬二人要搞「台獨」，就因（２）《港區國安法》使「港獨」難搞，有條件之「獨」力

求四散香港境外，無條件者顯然無甚「作為」，轉向搞台灣，反映出美國對華的政治惡勢力之惡

厭；（３）「涉疆」，亦為美帝要干預中國內政的其中目標，可以嗎？

拜登不能夠走鋼線！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

