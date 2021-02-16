《異動股》平安好醫生再漲逾６％，「女股神」旗下方舟投資建倉

《經濟通通訊社１６日專訊》獲女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ買入的平安好醫生（

０１８３３）上周暴漲後，今早再度破頂，現升６﹒３２８％，報１３６﹒１元，以現價計，該

股暫連升４日，累計升幅３２﹒１４％。該股成交約１６４萬股，涉資２﹒２２億元。

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下的方舟投資（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）旗下ＥＴＦ Ａ

ＲＫＦ上週買入平安好醫生４９﹒７８萬股，為基金比率的０﹒１７％，

現時，恆生指數報３０６７５，升５０２點或升１﹒６６％，主板成交１００﹒１６億元。

國企指數報１２０６２，升１８２點或升１﹒５３％。恆生科技指數報１０６２０，升２０９點

或升２﹒０１％。

即月期指新報３０６１４，升４７８點，低水６２點。即月國指期貨報１２０５３，升１９

６點，低水１０點。即月科指期貨新報１０６２０，升２５３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３） １３６﹒１０元 升６﹒３２８％

藥明 （０２２６９） １２７﹒６０元 升２﹒５７２％

阿里健康 （００２４１） ２７﹒８０元 升１﹒４６０％

京東健康 （０６６１８） １６３﹒４０元 升２﹒７０３％

國藥 （０１０９９） １９﹒５０元 升３﹒２８４％



石藥 （０１０９３） ８﹒３５元 升１﹒５８２％

中生製藥 （０１１７７） ７﹒７４元 升２﹒１１１％

康希諾 （０６１８５） ４２５﹒００元 升１﹒３８４％

信達生物 （０１８０１） ９８﹒５０元 升１﹒０２６％

心通醫療 （０２１６０） １９﹒７８元 升１﹒５４０％

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（ｋｉ）

