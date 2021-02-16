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即市新聞

16/02/2021 15:43

《外匯達仁－盧楚仁》英鎊兌日圓強弱最分明

　　《外匯達仁》首先祝大家牛年進步，身體健康，投資得心應手。在農曆年期間，金融市場繼
續充斥樂觀情緒，主要是英美各地接種疫苗進展十分順利，效果亦十分顯著，受感染人數亦明顯
下降。亦因此，避險情緒降溫下，美國１０年期債息已經升至１﹒２５％的接近一年高位。但只
可惜，美匯指數這一趟沒有因為美國１０年期債息節節向上而因此受惠，反而受避險情緒降溫而
拖累。
　
　　英國在大規模接種疫苗後，受感染人數大幅降低，故金融市場對英國經濟可以復甦抱有極大
期望，令英鎊匯價兌美元及其他非美貨幣均表現一支獨秀。以直盤來說，英鎊兌美元似乎有力挑
戰１﹒４４００的特大阻力。相反，亦因為金融市場避險情緒降溫，再加上美國１０年期債息大
幅攀升，令日圓匯價獨憔悴，表現可以說是最差的一隻，不排除美元兌日圓這一波要升至
１０６﹒１１至１０６﹒５０才有初步阻力。
　
　　短期來說，外匯市場的形勢十分明顯，在美國１０年期債息強勢下，就是英鎊強日圓弱，若
以交易策略來說，不妨可以趁英鎊兌日圓回吐的時候趁低吸納。英鎊兌日圓的交叉盤上位有兩個
短線目標，第一個是１４８﹒００，第二個是１４８﹒８７。
　
　　雖然美匯指數表現疲弱，但在美國１０年期債息強勢下，除了日圓受壓外，金價表現亦未如
理想。金價由上周三（１０日）開始便輾轉回落至今，估計這一波金價有機會再次下試１７８５
美元甚至１７６４美元才有支持。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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