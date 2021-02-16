《異動股》比特幣重上４﹒８萬美元關，火幣科技回彈近一成三

《經濟通通訊社１６日專訊》火幣科技（０１６１１）現價升１２﹒８１％，報１５﹒５元

，盤中高見１５﹒７８元，該股成交約１７３萬股，涉資２６３３萬元。

據交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ顯示，比特幣昨日曾高見４８８００美元，於亞洲時段曾回落

自４７３９２美元，現回彈至４８１２１美元，收復４８０００美元關口。

加拿大基金公司Ｐｕｒｐｏｓｅ日前表示，安大略省證券委員會（ＯＳＣ）確認批准旗下比

特幣場內交易基金（ＥＴＦ）掛牌上市買賣，成為全球首隻比特幣ＥＴＦ。

此外，據外電引述消息人士報道指，摩根士丹利的投資分支Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ

Ｇｌｏｂａｌ正研究將比特幣納入投資組合。

比特幣概念股齊彈，ＢＣ科技（００８６３）升５﹒９２％，報１８﹒６元；雄岸（０１６

４７）升１２﹒０７％，報０﹒６５元。

現時，恆生指數報３０６８０，升５０７點或升１﹒６８％，主板成交４４８﹒４３億元。

國企指數報１２０７１，升１９０點或升１﹒６１％。恆生科技指數報１０６９６，升２８５點

或升２﹒７４％。

即月期指新報３０６４９，升５１３點，低水３２點。即月國指期貨報１２０５２，升１９

５點，低水１９點。即月科指期貨新報１０６９２，升３２５點，高水３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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火幣科技（０１６１１） １５﹒５０元 升１２﹒８１％

ＢＣ科技（００８６３） １８﹒６０元 升 ５﹒９２％

栢能 （０１２６３） ４﹒３０元 升 １﹒９０％

雄岸 （０１６４７） ０﹒６５元 升１２﹒０７％

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（ｐｌ）

