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即市新聞

16/02/2021 09:55

《異動股》比特幣重上４﹒８萬美元關，火幣科技回彈近一成三

　　《經濟通通訊社１６日專訊》火幣科技（０１６１１）現價升１２﹒８１％，報１５﹒５元
，盤中高見１５﹒７８元，該股成交約１７３萬股，涉資２６３３萬元。
　　據交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ顯示，比特幣昨日曾高見４８８００美元，於亞洲時段曾回落
自４７３９２美元，現回彈至４８１２１美元，收復４８０００美元關口。
　　加拿大基金公司Ｐｕｒｐｏｓｅ日前表示，安大略省證券委員會（ＯＳＣ）確認批准旗下比
特幣場內交易基金（ＥＴＦ）掛牌上市買賣，成為全球首隻比特幣ＥＴＦ。
　　此外，據外電引述消息人士報道指，摩根士丹利的投資分支Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ　　
Ｇｌｏｂａｌ正研究將比特幣納入投資組合。
　　比特幣概念股齊彈，ＢＣ科技（００８６３）升５﹒９２％，報１８﹒６元；雄岸（０１６
４７）升１２﹒０７％，報０﹒６５元。
　　現時，恆生指數報３０６８０，升５０７點或升１﹒６８％，主板成交４４８﹒４３億元。
國企指數報１２０７１，升１９０點或升１﹒６１％。恆生科技指數報１０６９６，升２８５點
或升２﹒７４％。
　　即月期指新報３０６４９，升５１３點，低水３２點。即月國指期貨報１２０５２，升１９
５點，低水１９點。即月科指期貨新報１０６９２，升３２５點，高水３點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　火幣科技（０１６１１）　　　１５﹒５０元　　　升１２﹒８１％
　　ＢＣ科技（００８６３）　　　１８﹒６０元　　　升　５﹒９２％
　　栢能　　（０１２６３）　　　　４﹒３０元　　　升　１﹒９０％
　　雄岸　　（０１６４７）　　　　０﹒６５元　　　升１２﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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