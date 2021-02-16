《異動股》匯控升逾６％超過十個月高，大摩被動式淨買入近２億元

《經濟通通訊社１６日專訊》匯控（００００５）現價升６﹒２３５％，報４５﹒１５０元

，成交約７１４０萬股，涉資３１﹒８７億元。

據經濟通ＨＶ２系統「大戶追蹤」功能，十大成交證券商（被動買賣）中，大摩淨買入最多

，達１﹒９４億元；而匯證淨沽出最多，達１﹒７億元。

匯控將於本月２３日召開董事會下設委員會會議，審議截至２０２０年１２月３１日止年度

之末期業績公告及會否派發任何股息。

另外，據《彭博》獲得匯控一份內部文件顯示，匯控行政總裁祈耀年於周二的電話會議中，

對約２５０名高層表示集團目標要成為全球最大的財富管理公司之一，將大舉投資亞洲、中東及

英國等地區。

現時，恆生指數報３０７２３，升５４９點或升１﹒８２％，主板成交１８３８﹒８４億元

。國企指數報１２０４５，升１６４點或升１﹒３９％。恆生科技指數報１０６８１，升２７０

點或升２﹒６０％。

即月期指新報３０６８６，升５５０點，低水３７點。即月國指期貨報１２０１３，升１５

６點，低水３２點。即月科指期貨新報１０６５８，升２９１點，低水２０點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４５﹒１５０元 升６﹒２３５％

恆生（０００１１） １５１﹒９００元 升３﹒８９９％

東亞（０００２３） １７﹒９００元 升０﹒９０２％

大眾（００６２６） ２﹒０１０元 升１﹒５１５％

創興（０１１１１） ９﹒７２０元 升１﹒１４５％

大新銀行（０２３５６） ８﹒１００元 升０﹒２４８％

中銀（０２３８８） ２４﹒０００元 升１﹒４８０％

渣打（０２８８８） ５２﹒１５０元 升５﹒５６７％

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（ｅｃ）

