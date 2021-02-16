《午市前瞻》市場炒作恒指改革，港股短線阻力３１０００點

《經濟通通訊社１６日專訊》美股周一休市，歐股則創近一年高位，日股亦事隔三十年後重

上三萬點關口，港股於牛年首個交易日「開門紅」，恆指裂口高開５０２點報３０６７５。重磅

科網股早段高開，加上油股及地產股造好，惟部分科網龍頭轉跌，港股升幅曾收窄至３２３點，

低見３０４９７，但在重磅股支持下，大市再趨強勢，恆指曾飆５７２點，高見３０７４５，再

創２０１８年六月中以來新高，最終港股半日收報３０７１７，升５４３點或升１﹒８０％，主

板成交１１９５﹒６９億元。國企指數報１２０８１，升２０１點或升１﹒６９％。恆生科技指

數報１０７６０，升３４９點或升３﹒３６％，盤中再破頂，高見１０７６１。

內地兩市繼續休市，於本周四（１８日）復市。

重磅股方面，匯控（００００５）下周二（２３日）審議會否派息，半日升５﹒１８％，報

４４﹒７元；港交所（００３８８）半日漲１﹒６８％，報５４４元，戴志堅指將續引入更多新

經濟及生科企業；友邦（０１２９９）升１﹒２６％，報１０４﹒８元，暫連升７日，累計升幅

７﹒２１％；騰訊（００７００）軟０﹒６６％，報７５２元，拜登政府叫停微信海外版禁令；

美團（０３６９０）高見４５８﹒８元破頂，但其後轉跌１﹒６６％，報４３７﹒６元；阿里巴

巴（０９９８８）漲１﹒５３％，報２６５元。

其他焦點股份方面，快手（０１０２４）曾見４１７﹒８元上市新高，半日升２﹒３６％，

報４０７﹒４元；小米（０１８１０）揚５﹒５３％，報２９﹒６元，去年獲得印度智能手機市

場銷量冠軍；京東（０９６１８）漲１﹒７６％，報３９３﹒６元。



＊油價觸十三月高，中石油飆逾一成＊



由於疫苗接種料重振油需，且產油國控制供應，油價周一微揚。布油期貨漲１﹒３９％報每

桶６３﹒３０美元，盤中曾觸近１３個月高位每桶６３﹒７６美元，油市上周累漲５％。石油股

領跑，中石油（００８５７）飆１０﹒２９％，報２﹒６８元，為今早表現最佳藍籌；中海油（

００８８３）抽升８﹒５％，報９﹒４５元；中石化（００３８６）揚８﹒４％，報４﹒１３元

；中海油服（０２８８３）大漲８﹒６３％，報１０﹒７元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升３

﹒４８％，報３﹒９３元。

本港第四波新冠肺炎疫情似有緩和，昨（１５日）錄９宗確診個案，４宗屬本地感染，均為

近３個月以來首度回落至單位數，昨３宗為源頭不明，另有少於１０宗初步確診，另港府將於年

初七（１８日）放寬防疫措施。地產股向好，九置（０１９９７）飆７﹒６２％，報４７﹒３元

，暫連升７日，累計升幅１４﹒６７％；恆隆地產（００１０１）抽升５﹒４２％，報２２﹒３

５元；嘉里建設（００６８３）升４﹒７６％，報２３﹒１元；長實（０１１１３）揚４﹒１３

％，報４１﹒６元；新世界（０００１７）漲３﹒８％，報３６﹒８５元。



＊麥嘉嘉：南下資金續抱團，零售收租股仍可炒＊



港股農曆新年假期後紅盤高開，恆指盤中曾創２０１８年６月以來高位高。申萬宏源投資顧

問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，恆指公司預計本月公布恆指改革諮詢結果，恆指或增

至６５至８０隻成分股，納入更多處於高增長時期的消費、科技、醫療相關股份，吸引部分國際

投資者作中長線部署。另外在預期２０２０年業績的低基數效應下，加上疫苗普及，市場對未來

業績展望亦樂觀。短線料恆指阻力位於３１０００點，支持位為上個交易日高位３０１８４點。

後日（１８日）內地股市復市，北水可再度南下，麥嘉嘉認為一些基金、保險資金將繼續追

逐「抱團股」，因此強勢的股份將繼續強勢。零售消費和收租股亦將有一輪炒作空間。（ｎｓ、

ｐｌ）

