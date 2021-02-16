  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2021 17:11

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒４０附近會有一定阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６３　　　１０５﹒３７　　　１０５﹒５３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１５０　　　１﹒２１３１　　　１﹒２１３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９５１　　　１﹒３９１２　　　１﹒３９３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９９　　　０﹒８８８３　　　０﹒８８９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２９　　　７﹒７５１８　　　７﹒７５２０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》恭喜發財！
　　新春假期美匯繼續偏軟，下試９０水平，主要是英鎊表現強勁，漲至１﹒３９５０水平，其
它非美貨幣則窄幅波動，未有太大漲幅。美國商品期貨交易委員會數字顯示，歐元的沽空合約數
量最多並有所增加，由於歐元佔美匯指數權重最高，市場近期稍為看淡歐元，或有助穩定短線美
元走勢，仍然要留意８９﹒８０╱９０﹒００的支持。
　　英倫銀行承諾於未來半年內不執行負利率措施，加上英國接種疫苗速度遠快於其他工業國，
可望提前重啟經濟，刺激英鎊走強。估計１﹒４０附近會有一定阻力，若其它非美貨幣未能跟上
，英鎊或要整固，高位不宜急。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１６０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３９８０　　　１﹒３８６０　　　１﹒４０２５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/02/2021
【牛年紅盤】匯控飊近8%　港股紅盤高收升573點創32個月高
財經熱話16/02/2021
為金銀業貿易場開市視像主禮　林鄭：本港實金業務很快重拓升軌
財經熱話16/02/2021
【牛年紅盤】港交所料今年新股暢旺　引入更多新經濟及生物科技企業
財經熱話16/02/2021
奈雪的茶在港上市傳集資逾卅億元　影子股賓仕國際爆升逾1倍
FOCUS16/02/2021
【FOCUS】港股開年牛氣滿溢　「再通脹」交易衝天
開市Good Morning16/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：港股牛年牛氣十足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>