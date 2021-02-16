《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒４０附近會有一定阻力

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒６３ １０５﹒３７ １０５﹒５３
歐元╱美元 １﹒２１５０ １﹒２１３１ １﹒２１３８
英鎊╱美元 １﹒３９５１ １﹒３９１２ １﹒３９３５
美元╱瑞郎 ０﹒８８９９ ０﹒８８８３ ０﹒８８９３
美元╱港元 ７﹒７５２９ ７﹒７５１８ ７﹒７５２０
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《美元走勢》恭喜發財！
新春假期美匯繼續偏軟，下試９０水平，主要是英鎊表現強勁，漲至１﹒３９５０水平，其
它非美貨幣則窄幅波動，未有太大漲幅。美國商品期貨交易委員會數字顯示，歐元的沽空合約數
量最多並有所增加，由於歐元佔美匯指數權重最高，市場近期稍為看淡歐元，或有助穩定短線美
元走勢，仍然要留意８９﹒８０╱９０﹒００的支持。
英倫銀行承諾於未來半年內不執行負利率措施，加上英國接種疫苗速度遠快於其他工業國，
可望提前重啟經濟，刺激英鎊走強。估計１﹒４０附近會有一定阻力，若其它非美貨幣未能跟上
，英鎊或要整固，高位不宜急。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１６０ １﹒２０５０ １﹒２２００
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３９８０ １﹒３８６０ １﹒４０２５
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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