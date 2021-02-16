《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒４０附近會有一定阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒６３ １０５﹒３７ １０５﹒５３

歐元╱美元 １﹒２１５０ １﹒２１３１ １﹒２１３８

英鎊╱美元 １﹒３９５１ １﹒３９１２ １﹒３９３５

美元╱瑞郎 ０﹒８８９９ ０﹒８８８３ ０﹒８８９３

美元╱港元 ７﹒７５２９ ７﹒７５１８ ７﹒７５２０

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《美元走勢》恭喜發財！

新春假期美匯繼續偏軟，下試９０水平，主要是英鎊表現強勁，漲至１﹒３９５０水平，其

它非美貨幣則窄幅波動，未有太大漲幅。美國商品期貨交易委員會數字顯示，歐元的沽空合約數

量最多並有所增加，由於歐元佔美匯指數權重最高，市場近期稍為看淡歐元，或有助穩定短線美

元走勢，仍然要留意８９﹒８０╱９０﹒００的支持。

英倫銀行承諾於未來半年內不執行負利率措施，加上英國接種疫苗速度遠快於其他工業國，

可望提前重啟經濟，刺激英鎊走強。估計１﹒４０附近會有一定阻力，若其它非美貨幣未能跟上

，英鎊或要整固，高位不宜急。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１６０ １﹒２０５０ １﹒２２００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３９８０ １﹒３８６０ １﹒４０２５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

