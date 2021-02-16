【新冠肺炎】年初七寬晚市堂食，美容戲院復業

港府今天（１６日）將公布，年初七「人日」（１８日）起放寬晚市堂食，美容院和健身中

心等處所復業。據知，新冠肺炎新增確診數字雖然昨日（１５日）跌至單位數，但市民於農曆新

年期間聚會多，港府不敢掉以輕心，一些高危處所仍未能復業。《香港經濟日報》

