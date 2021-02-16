【新冠肺炎】本地旅行團最快約３月初可復辦景點

《經濟通通訊社１６日專訊》據《星島日報》報道，隨著疫情緩和，有消息指，本地旅行團
有望最快約３月初可鬆綁。
據悉，旅發局第二輪「賞你遊香港」計畫的免費報團名額及參與旅行會加碼，更會擴展至酒
店住宿優惠，旅行社亦可申請「綠色生活本地遊」資助。為加強防疫措施，將要求團友在旅遊巴
、食肆及景點掃描「安心出行」二維碼，或者登記資料，為團友編排旅遊車固定座位，以及導遊
領隊及旅遊巴司機每１４日檢測一次。（ｈｏ）
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