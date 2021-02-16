《經濟通通訊社１６日專訊》建造業議會及香港建造商會今日起試行計劃，要求進出地盤的
人員，必須持有１４日的陰性檢測證明才能進入工地，有關計劃本月２２日全面實施。
長實（０１１１３）執行董事趙國雄表示，集團沒有建築公司，地盤有承判商，會要求承判
商根據要求進行檢測工作，並希望每位工友注重個人衛生保持身體健康。
他又提及，大灣區每個城市發展進度不同，正在研究每個城市定位，希望可以做到有利潤的
項目。（ｂｉ）
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16/02/2021 13:31
【新冠肺炎】長實趙國雄：會要求地盤承判商進行檢測工作
《經濟通通訊社１６日專訊》建造業議會及香港建造商會今日起試行計劃，要求進出地盤的
人員，必須持有１４日的陰性檢測證明才能進入工地，有關計劃本月２２日全面實施。
長實（０１１１３）執行董事趙國雄表示，集團沒有建築公司，地盤有承判商，會要求承判
商根據要求進行檢測工作，並希望每位工友注重個人衛生保持身體健康。
他又提及，大灣區每個城市發展進度不同，正在研究每個城市定位，希望可以做到有利潤的
項目。（ｂｉ）
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