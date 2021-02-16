【預算前瞻】ＡＣＣＡ香港分會料本港本財年錄財赤２８８０億元

《經濟通通訊社１６日專訊》ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席何家輝於網上會議表示

，預期今個財年香港政府將錄得財赤２８８０億元，主要由於四輪的防疫抗疫基金支出，而收入

增加則主要由於股票印花稅增加。他又料，港府截至３月３１日止之財政儲備為８７２０億元，

相當於政府２２個月經常性開支，對比２００３年沙士疫情後，當年只有２３００多億財政儲備

，相當於１５－１６個月經常性開支。

何家輝指出，政府應繼續量入為出，善用資源，繼續投資，當中料疫苗推出後疫情可受控、

協助香港打造一個大灣區連繫人的角色、以及增加數碼化，刺激創科活動。

被問及政府應否「派糖」，何家輝指出，理解市民對派錢的期望，但認為派糖措施對經濟及

香港的定位沒有作用，應投入資源協助香港經濟長遠發展。

至於市面上有聲音指應加稅，何家輝指出，增加股票印花稅需視乎情況，但強調現時相關稅

項非常低，又指ＡＣＣＡ立場是建議政府進行全面稅制回顧，因為已有很長時間沒有進行全面審

視，而國際稅收環境亦在不斷改善。

至於消費稅，他認為，２００６年政府亦曾經進行諮詢，但反應普遍不接受，而現時處於經

濟下行階段，更應鼓勵消費，因此更好在其他稅項著手。（ｃｗ）

