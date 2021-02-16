【新冠疫苗】消息：顧問專家委員會獲科興資料，今日稍後開會討論

《經濟通通訊社１６日專訊》有消息指，疫苗顧問專家委員會經已獲藥廠提交有關科興疫苗
的進一步資料，委員會今日稍後時間將開會討論，會後向記者交代。
疫苗顧問專家委員會上星期開會後，表示希望科興解答２個問題，包括首次接種疫苗後第
１４天與第２８天接種第二劑疫苗的效果的分別，以及接種疫苗人士會否產生病毒抗體。
（ｃｗ）
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