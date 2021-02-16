  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2021 14:35

【新冠疫苗】消息：顧問專家委員會獲科興資料，今日稍後開會討論

　　《經濟通通訊社１６日專訊》有消息指，疫苗顧問專家委員會經已獲藥廠提交有關科興疫苗
的進一步資料，委員會今日稍後時間將開會討論，會後向記者交代。
　　疫苗顧問專家委員會上星期開會後，表示希望科興解答２個問題，包括首次接種疫苗後第
１４天與第２８天接種第二劑疫苗的效果的分別，以及接種疫苗人士會否產生病毒抗體。
（ｃｗ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/02/2021
【牛年紅盤】港交所料今年新股暢旺　引入更多新經濟及生物科技企業
財經熱話16/02/2021
奈雪的茶在港上市傳集資逾卅億元　影子股賓仕國際爆升逾1倍
FOCUS16/02/2021
【FOCUS】港股開年牛氣滿溢　「再通脹」交易衝天
開市Good Morning16/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：港股牛年牛氣十足
中國故事16/02/2021
【上海特寫】留滬港人的異鄉新年
財經熱話11/02/2021
【送鼠迎牛】港股先跌後升鼠年漲2223點　科指面世以來飆五成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>