【華為風波】孟晚舟要求匯豐披露記錄證明無誤導銀行違反制裁規定

《經濟通通訊社１６日專訊》外電報道，華為首席財務官孟晚舟向匯豐控股（００００５）

尋求銀行記錄，以證明她沒有誤導銀行處理違反美國對伊朗制裁措施的交易。

《彭博》日前報道，孟晚舟要求倫敦高等法院下達命令，以獲取銀行記錄。她表示，這些記

錄將顯示，匯豐對華為與伊朗關聯公司Ｓｋｙｃｏｍ的關係了解多少，而這是促使美國要求引渡

孟晚舟的原因。

現年４８歲的孟晚舟於２０１８年１２月應美國政府要求在加拿大被捕，隨後以１０００萬

加元（約７９０萬美元）獲得保釋。美國當局計劃對孟晚舟提出欺詐指控，宣稱她誤導銀行處理

違反美國制裁的交易。

案件的核心是２０１３年孟晚舟在香港向匯豐提供的一份Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ演示文稿。

在周五公開的法庭文件中，孟晚舟的律師Ｊａｍｅｓ Ｌｅｗｉｓ表示，孟晚舟稱該演示文稿說

明了，Ｓｋｙｃｏｍ是華為的商業伙伴，與公司合作開展伊朗的銷售和服務。

美國的檢察官和匯控均反駁了此事。他們指，演示文稿具誤導性，因為孟晚舟沒有說明華為

控制Ｓｋｙｃｏｍ在伊朗的運營。Ｌｅｗｉｓ表示，美國宣稱，由於這一點，匯控繼續向華為提

供銀行服務，包括結算與Ｓｋｙｃｏｍ在伊朗的商務有關的美元交易。

匯控一位發言人表示，披露申請沒有依據，該行不是美國刑事案件或加拿大引渡程序的一方

。

匯豐律師Ｒｕｐｅｒｔ Ａｌｌｅｎ在周五（１２日）的聽證會上表示，孟晚舟無權在倫敦

提出披露申請，如果法庭批准孟晚舟的申請，那麼將會「給各家銀行帶來巨大的披露壓力」，可

能導致「披露申請入潮水一般涌來」。

華為的一位發言人不予置評。孟晚舟的引渡程序定於３月啟動。（ｃｌ）

