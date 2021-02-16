【夜期時段】即月期指最新報３０６８１點，跌１６點，低水６６點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７０８點，升１１點，低水
３９點，最新報３０６８１點，跌１６點，低水６６點，合約成交４９９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１２００７點，跌４點，低水２９點，最新報１２００５點
，跌６點，低水３１點，合約成交７９０張。
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