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即市新聞

16/02/2021 19:16

《再戰明天》內地股市假期休市，美公布２月ＮＡＨＢ房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日）內地股市假期休市，美國公布２月ＮＡＨＢ房
屋市場指數。

＊歐洲央行銀行監管委員會委員出席會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員
Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　ＭｃＣａｕｌ出席有關不良貸款和歐盟壞帳銀行的圓桌會議。

＊內地股市假期休市，美國公布２月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　明日，中國股市假期休市。
　　在數據方面，明早５：００ａｍ，美國公布１２月整體資本流動和長期資本流動。
７：５０ａｍ，日本公布１２月核心機械訂單，年率跌幅料由１１﹒３％收窄至３％。日本公布
１月貿易收支，料由７４９６億日圓逆轉為６２５０億日圓赤字。
　　３：００ｐｍ，英國公布１月消費者物價指數，年率料維持於０﹒６％。英國１月零售物價
指數年率料由１﹒２％升上１﹒３％。
　　９：３０ｐｍ，美國公布１月生產者物價指數，年率料由０﹒８％升上０﹒９％；零售銷售
月率料由下滑０﹒７％轉變為上升１％。１０：１５ｐｍ，美國公布１月工業生產及產能利用率
。１１：００ｐｍ，美國公布１２月企業存貨，料維持於０﹒５％。美國２月ＮＡＨＢ房屋市場
指數料維於８３。

＊康宏環球派業績＊

　　在本港，明日，康宏環球（０１０１９）公布業績。（ｈｏ）

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