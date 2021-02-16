【企業盈喜】龍資源料去年純利介乎約９８０萬至１１２０萬澳元

《經濟通通訊社１６日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期截至去年１２月底止全年，

純利將錄得介乎約９８０萬澳元至１１２０萬澳元，而截至２０１９年純利則為６３０萬澳元，

主要由於平均金價上漲及黃金銷量上升所致。（ｙｗ）

