【企業盈喜】龍資源料去年純利介乎約９８０萬至１１２０萬澳元

《經濟通通訊社１６日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期截至去年１２月底止全年，
純利將錄得介乎約９８０萬澳元至１１２０萬澳元，而截至２０１９年純利則為６３０萬澳元，
主要由於平均金價上漲及黃金銷量上升所致。（ｙｗ）
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