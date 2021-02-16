【企業盈喜】第一服務料去年應佔經調整溢利增長不少於４０％

《經濟通通訊社１６日專訊》第一服務控股（０２１０７）公布，預期截至２０２０年１２
月３１日止，錄得公司權益股東應佔經調整溢利按年增長不少於４０％。
主要由於集團在管建築面積因物業管理項目數目增加而增加，促使集團來自物業管理服務的
收益增長，集團來自綠色人居解決方案及增值服務的收益增加，及集團的經營效率因集團採取成
本控制措施而有所提高。（ｂｎ）
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