【陳同佳案】潘母贈陳同佳粉紅篋，管浩鳴：台灣當局未發簽證

《經濟通通訊社１６日專訊》台灣殺人案疑犯陳同佳潛逃回港後至今仍未赴台自首。去年聖

誕節前夕，死者潘曉穎母親曾向協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴寄出一個與藏屍潘曉穎同

款的粉色行李篋，暗示「見篋如見人」。管浩鳴透露，陳同佳仍住在由警方保護的安全屋，並指

陳一直願意到台灣投案，惟台灣當局至今還未向他發出簽證，亦未得能到正面的回應，期望台灣

能本著人道考慮，盡快發出簽證。（ｂｎ）

