牛年首個交易日９９金收報１６８３０元，跌１﹒３％

《經濟通通訊社１６日專訊》據金銀業貿易場網頁顯示，牛年首個交易日，第一口九九金每

両報１６８００元，較上一個交易日收市價１７０５０元，跌近１﹒５％，最終以１６８３０元

收市，跌２２０元或下跌約１﹒３％。

金銀業貿易場理事長張德熙今早出席網上新春開市儀式預料，隨著環球超低息環境及量化寬

鬆措施持續，預料黃金價格將於每盎士１７５０至１８５０美元水平橫行整固後，有望進入牛市

的第二階段。（ｂｎ）

