【企業盈喜】巨濤海洋油服料去年盈利增長最多３５﹒１７倍

《經濟通通訊社１６日專訊》巨濤海洋石油服務（０３３０３）公布，預期截至去年１２月

３１日止年度公司擁有人應佔溢利將介乎１﹒１億至１﹒６億元（人民幣．下同）之間，按年大

幅增長２３８６％至３５１７％。

集團指，溢利增長主要由於近年大力向ＬＮＧ模塊、海外海上風電裝備等清潔能源領域的大

型高端裝備製造轉型，並成功實施位於北美的首套天然氣大型化工廠模塊項目，於去年的工作量

及收入均按年大幅增加。（ｈｙ）

