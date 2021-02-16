《小傳日記》初五迎財神，開年即發奮；魚缸三年高，牛年誓向好

《小傳日記》Ａ場同花旗孖屐仲齊齊放假之際，牛年首個交易日，香江魚缸就搶先「開門紅

」，紅盤高開５０２點報３０６７５，創逾兩年半新高，科網、石油同地產股齊齊高開，但部分

科網龍頭行行下腳軟轉跌，令到魚缸升幅一度收窄至３２３點，低見３０４９７，好彩有藍戰士

力撐，午後魚缸繼續向上，但ＱＱ（００７００）同美團（０３６９０）齊齊逆市跳水，搞到魚

缸一度升不足４００點。牛年牛氣沖天，成班藍戰士向上掃破埋頂，科指亦都再創新高，大市再

飆近６００點，高見３０７９３，創２０１８年６月中以嚟新高，最終魚缸今日紅盤高收報

３０７４６，彈高５７３點或近２巴仙，主板成交２１９７﹒８２億銀。國指報１２０３６，走

上１５５點或逾１巴仙。科指報１０６９４，飛起２８３點或近３巴仙，盤中高見１０７８５再

破頂，今日最威科指股係眾安在綫（０６０６０），「女股神」旗下基金持股搞到人人搶貨，全

日彈高逾三成二，報７３﹒３５銀，連升５日，累計升五成三。

Ａ場兩市繼續放年假，今個星期四（１８日）先復市。

大隻藍戰士方面，美團高見４５８﹒８銀破頂，但最終回吐逾１巴仙，報４３９﹒２銀；即

使拜登政府叫停微信海外版禁令，ＱＱ都要走低近２巴仙，報７４５銀；大象（００００５）踢

高近８巴仙，報４５﹒７５銀，缸友憧憬佢下星期二（２３日）公布派息；生發發

（００３８８）走高逾２巴仙，報５４８銀，戴志堅話將會繼續引入更多新經濟及生科公司掛牌

；ＡＩＡ（０１２９９）行上逾１巴仙，報１０５銀，連升７日，累計升逾７巴仙；建行

（００９３９）走高近１巴仙，報６﹒２９銀。

其他焦點方面，恆汽（００７０８）早排公布推出三款新車型，今日再踼高一成二，報

６７﹒５銀，連升３日，累計升近三成七；快手（０１０２４）再高見４１７﹒８銀破頂，收市

走上逾１巴仙，報４０３銀。



＊油價逾年高油佬齊叫好，疫情有轉機磚頭佬起飛＊



孖屐期待疫苗接種提振油需，加上產油國又肯收緊「水龍頭」，國際油價周一見近１３個月

高，布油期貨盤中觸近１３個月高位每桶６３﹒７６美金，成個星期累升５巴仙，三桶油今日領

跑。最叻藍戰士中石油（００８５７）飛起逾一成三，報２﹒７５銀；中海油（００８８３）彈

高近一成，報９﹒５４銀；中石化（００３８６）跳起逾８巴仙，報４﹒１２銀；中海油服

（０２８８３）剷高逾一成，報１０﹒８８銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）走上逾３巴仙，報

３﹒９１８銀。

第四波疫情開始受控，新增確診數字係近３個月以嚟首度回落至單位數，加上年初七又開始

放寬防疫措施，地產佬向好。九置（０１９９７）飛高一成，報４８﹒３５銀，連升７日，累計

升逾一成七；長實（０１１１３）跳起逾４巴仙，報４１﹒６５銀；恆隆地產（００１０１）剷

起逾５巴仙，報２２﹒３銀；新世界（０００１７）踢高近５巴仙，報３７﹒２銀；恆地

（０００１２）走上逾３巴仙，報３２﹒３銀。



＊小米笑呵呵手機齊慶賀，就地睇齣戲寰亞好歡喜＊



小米（０１８１０）拎到智能印度手機孖屐２７巴仙份額，榮登印度手機市場銷量冠軍，今

日飛起逾５巴仙，報２９﹒５５銀。手機佬都一齊贈興，比亞迪電子（００２８５）抽高逾１巴

仙，報５５﹒１５銀；聯想集團（００９９２）飆３巴仙，報１０﹒３銀；舜宇（０２３８２）

彈起近７巴仙，報２３６﹒８銀；至於瑞聲（０２０１８）嚟緊分拆誠瑞光學Ａ股上市，缸友反

應都好正面，瑞聲即刻飆高近７巴仙，報４５銀。

雖然香江今日已經開爐，不過神州仲歡度緊春節。無得旅行，最好就地睇戲，所以農曆新年

檔期電影總票房創新高，突破６０億人仔！阿里影業（０１０６０）有份出品嘅《唐人街探案３

》上映４天突破３０億人仔，帶動阿里影業一齊歡呼，飆高近３５巴仙，報１﹒４４銀。其他影

視佬繼續彈起，貓眼（０１８９６）炒高近一成，報１６﹒９６銀；兌吧（０１７５３）跳高近

３５巴仙，報４﹒２１銀；而寰亞傳媒（０８０７５）就同古天樂旗下公司合作拍片，暴漲近九

成，報１﹒５銀。



＊金銅氣勢強紫金升無彊，比特幣落鑊火幣有收穫＊



現貨金個勢頭牛氣衝天，現報１８１９﹒９６美金，另外鉑金都創６年高位。魚缸金股自然

彈起，中國黃金（０２０９９）飆升近１１巴仙，報２４﹒１銀；紫金（０２８９９）飆逾１７

巴仙，報１３﹒３６銀。另外，銅價去到九年高位，有色金屬股都齊齊彈高。五連陽嘅江銅

（００３５８）升咗逾１３巴仙，報１７﹒３２銀；新疆新鑫（０３８３３）漲近４３巴仙，報

１﹒１銀，有色礦業（０１２５８）彈近６巴仙，報２﹒９８銀。

獲鋼鐵俠加持嘅比特幣一度貼近五萬美金關口，炒旺一眾區塊鏈朋友，火幣科技

（０１６１１）飆到１９﹒７銀創新高，全日飛起逾３７巴仙，報１８﹒８８銀；ＢＣ科技

（００８６３）走上近１６巴仙，報２０﹒３銀；栢能（０１２６３）揚近２３巴仙，報

５﹒１９銀；雄岸（０１６４７）跳高逾兩成，報０﹒７銀。謝謝！



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