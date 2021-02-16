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即市新聞

16/02/2021 09:51

《真知灼見－溫灼培》美企加入踩踏美元，加快削弱美元領導地位

　　《真知灼見》上周，電動車製造商特斯拉（Ｔｅｓｌａ）宣布，日後可能會接受加密貨幣作
為購車的付款貨幣。另也有報道指，其他美國大機構也有類似計劃，願意接受加密貨幣作為付款
方式。過去筆者曾提出，看淡未來美元大方向的重點，是美元的領導地位正受挑戰。而美元的地
位一旦被動搖，美元將要面對較大下跌空間。至於挑戰者正是歐元與人民幣。筆者上述猜測也有
一定根據，從近月《環球銀行金融電信協會》（ＳＷＩＦＴ）數字中可見，歐元與美元在全球支
付貨幣中的使用已是相當接近。但筆者是想也沒想到，美國大企業竟會加腳踩踏自己的美元貨幣
，選擇支持加密貨幣。假如美國大企業真的言出必行，提防將加快美元領導地位的結束及美元匯
價下跌。本周四（１８日），ＳＷＩＦＴ將公布１月份全球支付貨幣佔比數字，建議大家多加留
意。
　
　　美國上周公布從去年１０月至今年１月的新一年度首四個月份財赤數字，竟高達７３５７億
美元，同年比大幅增加了８９％。面對嚴峻財赤，為免增加政府的發債成本進一步損害經濟，也
解釋了為何聯儲局不斷表明其不會急於收緊貨幣政策立場。美國貨幣政策寬鬆料美元難升。
　
　　回觀歐元，從２０２０年３月２０日低位１﹒０６９４美元攀至今年１月６日的
１﹒２３４９美元高位後，回調２３﹒６％，這位置剛好便是本月４日的低位１﹒１９５０美元
。換言之，技術上歐元是次的調整已告一段落。維持今年底歐元目標１﹒２８美元。周二（１６
日），歐元區將公布第四季ＧＤＰ初值，而周五（１９日）歐美將公布的一系列由Ｍａｒｋｉｔ
研製的採購經理指數亦值得關注以衡量最新的歐美經濟狀況。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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