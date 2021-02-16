《保障全方位－左偉豪》打工仔如何在牛年財源廣進？

《保障全方位》新春大吉，首先祝福大家牛年萬事如意，心想事成。今日是牛年第一個工作
天，不如就談談打工仔如何可以真正財源廣進！
大家努力工作，即使已經靠儲蓄儲下「第一桶金」，但想將一桶金變成幾桶金，單靠銀行利
息似乎不太可能，而且個人風險承受力有限，又沒有太多時間研究或管理投資。要輕鬆為財富增
值，儲蓄保險產品是不二之選。
＊儲蓄保險，特別適合打工仔＊
有部分人可能會認為保險主要是作保障之用。事實上，保險不只提供保障，同時也是財富管
理和資產增值的工具。以儲蓄保險為例，可以讓保單持有人無須經常理會股票市場的上落，並在
較低風險前題下，透過長線投資的複息效應滾存供款。當保單生效滿一定年期後，保單持有人可
享有保證現金價值之餘，更有機會獲得非保證紅利，以享有儲蓄增長的潛在回報。
有些嶄新的計劃更容許保單持有人在指定保單周年日後，將非保證紅利的最新現金價值轉移
至紅利鎖定戶口，將非保證變為保證，減少保單價值受經濟波動的影響，但同時能夠繼續在鎖定
戶口內賺取利息。一旦保單持有人急需資金，亦能夠即時從戶口提取部分甚至全部價值，以應付
不同財務目標。這種既靈活又提供長遠回報的理財方式，特別適合日忙夜忙的打工仔。
＊短保費繳付期，免卻長期經濟負擔＊
那儲蓄保險是否一定供款期很長呢？近年世界變化那麼快，令人對任何長期承諾都有點卻步
。筆者當然理解打工仔的擔心，事實上不同保險產品的保費繳付期各有長短，有些甚至終身供款
，的確需要審慎考慮長遠的財務負擔。然而，近日有新推出的儲蓄保險計劃的保費繳付期只需兩
年，可免除支付長期保費的負擔。而且入場門檻低，即使工作年資較短的年輕人都可以用作投資
第一步。該新計劃更提供限時推廣優惠，市民若選擇一筆過供款，預繳之保費更可享有吸引的保
證年利率，在低息環境下，提供額外回報。希望大家都可以把握時機，抓緊這種難得的財富增值
機會，那自然就可以財源滾滾來！
最後，筆者也提醒市民，在投保任何保險產品前，尤其是在承諾較長年期的保單時，需要細
心考慮多方因素，例如儲蓄目標、供款能力、流動性風險等。同時也要比較不同產品的特色，甚
至可以諮詢專業人士的意見，以找出適合自己的儲蓄保險計劃。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》
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