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即市新聞

16/02/2021 12:03

《匯海澤言－葉澤恆》天氣及國會因素礙美國復甦，料澳元向上突破

　　《匯海澤言》今日是首個工作日，先恭祝各投資者新年進步，投資得心應手，身體健康。
　　雖然美國接種疫苗的人數進一步增加，但多個州份受到暴風雪的吹襲，可能影響到這些州份
的疫苗接種速度。由於天氣惡劣，故影響了交通及電力供應外，亦影響了市民出外消費。另一方
面，美國兩黨在新一輪刺激經濟方案上的爭議仍然持續。共和黨議員雖然同意維持拜登提出的
１６００億美元用於擴大疫苗接種範圍及採取防疫的措施，以壓抑疫情，但反對其他刺激方案。
共和黨議員提出，把全民派錢的方案，由每人１４００美元，降至１０００美元。此外，共和黨
的議員亦憂慮，過大的刺激經濟方案，可能會危及美國的財政情況。眾議院議長佩洛西就估計，
紓困方案最終可能要到３月１５日前才會獲得通過。
　　天氣突然惡劣與及紓困方案仍未推出，估計會對美國零售消費市場帶來負面影響。因此，預
料美國經濟可能要到第二季才有較理想的表現，但要留意可能受到去年基數較低的影響。預料美
匯指數短期在９０至９１之間上落，但估計美匯指數較長線的走勢仍然偏弱。

＊澳洲央行會議紀錄：委員認為低利率的好處較壞處為多＊

　　澳洲央行今早公布了２月份的議息會議詳細紀錄，紀錄顯示央行的委員認為寬鬆的貨幣政策
維持一段時間，對經濟是十分重要的。委員認為，在維持通脹至２至３％目標區間前，將不會上
調利率，而且估計最快要到２０２４年，就業及通脹數據才達到央行的目標。對於澳元方面，央
行的委員指，如果終止央行的購買資產計劃，澳元匯價將面臨大幅上升的壓力。但如果沒有於去
年１１月實施刺激經濟計劃，澳元便會明顯下跌。至於低息所帶來的影響，央行的委員認為帶來
的好處較壞處（槓桿上升及房價上升所帶來的風險），而且住屋貸款未見有所惡化。最後，央行
的委員認為就業市場要出現一段時間的緊張，才會推高工資及通脹。
　　澳元匯價似乎在７６﹒５美仙水平見支持後，反覆上試７８美仙水平。如果能夠升穿今年年
初高位大約７８﹒２美仙水平，後市有進一步上升的空間，可能上試７９至８０美仙。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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