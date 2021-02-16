【牛年紅盤】匯控飊近８％，港股紅盤高收升５７３點創３２個月高

《經濟通通訊社１６日專訊》美股周一休市，而港股牛年首個交易日現「開門紅」！恆指裂

口高開５０２點報３０６７５點。隨後部分科網龍頭轉跌，港股升幅曾收窄低見３０４９７點。

惟重磅股支持下大市再現強勢，油股及地產股等傳統股份造好，支持港股曾見３０７９３點為３

２個月高位，最終港股全日收報３０７４６點，升５７３點或升１﹒９０％。國企指數報１２０

３６點，升１５５點或升１﹒３１％。恆生科技指數報１０６９４點，升２８３點或升２﹒７２

％，盤中見１０７８５點為歷史高位。主板成交２１９７﹒８２億元。

內地兩市繼續休市，於本周四（１８日）復市。

重磅股方面，匯控（００００５）領跑升７﹒６５％，報４５﹒７５元，「貢獻」恆指１６

６點，匯控將於本月２３日召開會議，審議截至去年１２月３１日止年度末期業績公告及會否派

發任何股息；港交所（００３８８）升２﹒４３％報５４８元，代理總裁戴志堅指將續引入更多

新經濟及生科企業；友邦（０１２９９）升１﹒４５％，報１０５元；建行（００９３９）升０

﹒９６％，報６﹒２９元；中移動（００９４１）升０﹒８４％，報４７﹒８５元；騰訊（００

７００）一度升‵至７６６﹒５元，美國拜登政府叫停微信海外版禁令，惟高位回吐，收跌１﹒

５９％報７４５元。



＊疫苗接種料重振油需，中石油漲逾一成三＊



由於疫苗接種料重振油需，且產油國控制供應，油價周一微揚。布油期貨漲１﹒３９％報每

桶６３﹒３０美元，盤中曾觸近１３個月高位每桶６３﹒７６美元，油市上周累漲５％。「三桶

油」今日領跑恆指，中石油（００８５７）升１３﹒１７％，報２﹒７５元，為升幅最大恆指成

分股；中海油（００８８３）升９﹒５３％，報９﹒５４元；中石化（００３８６）升８﹒１４

％，報４﹒１２元。而油服股方面，中海油服（０２８８３）升１０﹒４６％，報１０﹒８８元

；中石化冠德（００９３４）升３﹒８１％，報３元。

據《彭博》獲得匯控一份文件指，匯控行政總裁祈耀年於周二的電話會議中對約２５０名高

層表示，集團目標成為全球最大的財富管理公司之一，將大舉投資亞洲、中東及英國等地區。該

股今日抽升７﹒６５％，報４５﹒７５元。其他本地銀行股亦齊升，恆生（０００１１）升３﹒

９％，報１５１﹒９元；渣打（０２８８８）升６﹒７８％，報５２﹒７５元；中銀（０２３８

８）升１﹒６９％，報２４﹒０５元；東亞（０００２３）升１﹒３５％，報１７﹒９８元。

瑞聲科技（０２０１８）公布於上周四（１１日）接獲聯交所批准，可分拆其透過誠瑞光學

持有的光學業務於內地一家證券交易所上市，股價升６﹒５１％，報４５元。其他手機股方面，

舜宇（０２３８２）升６﹒６７％，報２３６﹒８元；丘鈦（０１４７８）漲６﹒０４％，報１

７﹒９２元；富智康（０２０３８）升３﹒３９％，報１﹒２２元；鴻騰（０６０８８）升

４﹒８２％，報３﹒２６元。



＊內地新年電影票房新高，阿里影業升近三成五＊



內媒報道截至年初四，農曆新年檔期電影票房連續四日超１０億元人民幣，總票房突破６０

億元人民幣創歷史新高。帶動影業股今日升勢。阿里影業（０１０６０）爆升３４﹒５８％，報

１﹒４４元；ＩＭＡＸ中國（０１９７０）亦大升３１﹒１４％，報１８﹒３６元；貓眼（０１

８９６）升９﹒５５％，報１６﹒９８元；歡喜傳媒（０１００３）升５﹒３９％，報１﹒７６

元；橙天嘉禾（０１１３２）升８﹒３８％，報０﹒１８１元。

「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資買入平安好醫生（０１８３３）４

９﹒７８萬股，該股今日續飆升８﹒０５％，報１３８﹒３元。而其他線上醫療股今日亦追落後

阿里健康（００２４１）升５﹒４７％，報２８﹒９元；京東健康（０６６１８）升２﹒５８％

，報１６３﹒２元。

倫敦金屬交易所ＬＭＥ期銅一度漲０﹒９％觸每噸８４０６美元九年高位，收報每噸８３９

４美元，而期銅上周則累漲５﹒３％創７月以來最大漲幅。帶動有色金屬股今早揚升。其中江銅

（００３５８）今造五連陽，今日可收升１３﹒２％，報１７﹒３２元；而其他有色金屬股方面

，新疆新鑫（０３８３３）可大升４２﹒８６％，報１﹒１元；紫金（０２８９９）升１７﹒１

９％，報１３﹒３６元；贛鋒（０１７７２）升１３﹒０２％，報１４５元；中鋁（０２６００

）升１２﹒４１％，報３﹒０８元。（ｊｃ）

