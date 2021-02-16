《鍾之日記》牛氣衝天開門紅，港股飆升成交大

《鍾之日記》２月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



送鼠迎牛新氣象，香江魚缸今日牛年首個交易日，牛氣衝天開門紅，滬深股市仍在春節休市

，周四（１８日）才復市。

港股紅盤高開高收，恆指一度狂升６１９點，見３０７９３點，創２０１８年６月１３日以

來高位，最終收報３０７４６點，升５７３點或１﹒９％，連升六個交易日。恆生科技指數報

１０６９４點，升２８３點或升２﹒７２％，盤中見１０７８５點為歷史高位。

港股通仍關閉，缺乏北水之下，大市全日成交額仍高達２１９７﹒８２億元。

匯控（００００５）領跑升７﹒６５％，報４５﹒７５元，「貢獻」恆指１６６點，匯控將

於本月２３日召開會議，審議截至去年１２月３１日止年度末期業績公告及會否派發任何股息；

港交所（００３８８）升２﹒４３％報５４８元，代理總裁戴志堅指將續引入更多新經濟及生科

企業。



＊賀歲片爆冷，影視股瘋漲＊



內地今年倡導「就地過年」，間接刺激賀歲片票房大賣。截至年初四（１５日），農曆新年

檔期電影票房連續四日超１０億元（人民幣．下同），總票房突破６０億元，超越２０１９年春

節檔期的總票房紀錄，並持續刷新紀錄新高。

其中，《唐人街探案３》上映４天總票房已突破３０億元，創中國電影市場最快破３０億紀

錄，暫時為今年春節檔期最受歡迎的電影，惟其地位正受挑戰。據「貓眼專業版」的實時數據顯

示，在內地上映後大獲好評的《你好，李煥英》昨天單日票房已超越《唐人街探案３》。而截至

今日下午四時左右，《你好，李煥英》今日票房暫錄４﹒３億元，遠拋離《唐人街探案３》的

２﹒３億元；上映５天，累計票房已突破２０億元。

據內媒此前報道，《你好，李煥英》的主要出品公司為北京文化（深：０００８０２），其

他出品方包括貓眼娛樂（０１８９６）、阿里影業（０１０６０）。摩根士丹利發報告指，《你

好，李煥英》票房勝預期，相信貓眼娛樂有八成以上的機會，股價會於未來１５天上升，目標價

１９港元。

影視股今日大爆發，阿里影業今日裂口高開逾一成，全日大飆３４﹒６％，日內高見

１﹒４７港元，創去年１月以來新高；ＩＭＡＸ中國（０１９７０）高位曾見２６﹒３港元，創

２０１８年６月以來新高；而受大摩唱好的貓眼娛樂今日破頂見１９﹒３港元，收漲９﹒６％。

本地方面，寰亞傳媒（０８０７５）執行董事葉采得表示，公司將與知名演員古天樂旗下

「天下一」合資，合作拍攝一套高投資額大電影。消息刺激寰亞收漲８９﹒９％。



＊石油開門紅，三桶油飛天＊



由於疫苗接種料重振油需，且產油國控制供應，油價上周累漲５％後，周一（１４日）再微

揚。布油期貨漲１﹒３９％報每桶６３﹒３０美元，盤中曾觸近１３個月高位每桶６３﹒７６美

元，而美油期貨則上漲１﹒１％報每桶６０﹒１０美元。

值得留意的是，俄羅斯副總理諾瓦克指全球油市正復甦，料今年油價平均水平為每桶４５至

６０美元。

三桶油復市即飆，為牛市開個好頭，中石油（００８５７）飆１３﹒２％，為升幅最大藍籌

，中石化（００３８６）漲８﹒１％，中海油（００８８３）升９﹒５％。

中國去年９月承諾到２０６０年實現碳中和，在實現碳中和之前需要實現碳達峰，加上中美

關係依然極度緊張，中國政府希望擺脫過於依賴大規模石油進口的狀態，以免受地緣政治危機干

擾，外媒推算中國的石油需求峰值仍可能在不久後到來，就算峰值年份不是２０２５年，但也不

會比這遠很多。



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