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16/02/2021 09:06

【大國博弈】世貿任命新任總幹事，中方期待世貿盡快恢復正常功能

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》世界貿易組織１５日正式任命非洲裔的伊
衛拉（Ｎｇｏｚｉ　Ｏｋｏｎｊｏ－Ｉｗｅａｌａ）為新任總幹事。中國商務部就此回應，中方
祝賀伊衛拉博士擔任世貿組織新任總幹事。伊衛拉博士長期從事發展中國家減貧和全球疫苗健康
領域工作，擁有豐富的國際組織管理經驗。伊衛拉是世貿組織首位來自非洲大陸的總幹事，也是
首位女性總幹事，是眾望所歸。
　　商務部稱，當前，新冠肺炎疫情蔓延態勢尚未緩解，多邊貿易體制面臨重大挑戰。中方對她
擔任世貿組織總幹事充滿信心。中方期待她履新之後，促進世貿組織盡快恢復正常功能，推動世
貿組織在抗疫合作、經濟復甦方面發揮更大作用，推動世貿組織第１２屆部長級會議取得積極成
果，推進世貿組織必要改革，維護和增強多邊貿易體制的權威性和有效性。
　　商務部並稱，作為負責任的發展中大國，中方將堅定地支持多邊貿易體制，積極參與世貿組
織改革，以實際行動支持總幹事開展工作，讓世貿組織為完善全球治理體系和增進世界人民福祉
作出更大貢獻。
　　６６歲的伊衛拉出生於尼日利亞，１９７６年從哈佛大學畢業，並在麻省理工學院獲得博士
學位，是首位出任尼日利亞財政部長和外交部長的女性。她還曾在世界銀行擔任發展經濟學家長
達２５年，並擔任全球疫苗免疫聯盟董事會主席，擁有尼日利亞和美國雙國籍。

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