【中印衝突】傳ＴｉｋＴｏｋ將印度業務出售予當地競爭對手

《經濟通通訊社１６日專訊》近日有傳媒報道，字節跳動據稱正尋求將ＴｉｋＴｏｋ在印度

的業務出售給當地競爭對手「Ｇｌａｎｃｅ」有內地傳媒向字節跳動方面求證，字節跳動稱對傳

言不予置評。但有知情人士透露，上述消息不實。（ａｃ）

