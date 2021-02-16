【華為動向】Ｍｉｋｅ　Ｒａｋｅ將退出華為英國董事會

《經濟通通訊社１６日專訊》華為發聲明宣布，Ｍｉｋｅ Ｒａｋｅ將退出華為英國業務的

董事會。

華為副總裁張建崗指出，Ｍｉｋｅ Ｒａｋｅ自２０１９年起擔任顧問以來，在華為動盪時

期提供的寶貴指導，形容這是「無價的」。

Ｒａｋｅ說，很高興自２０１９年以來，為華為提供諮詢和支持，尤其是針對近期華為在英

國所面臨的問題。（ａｃ）

