【大國博弈】加國等５８國倡議反對任意拘押，中方斥「賊喊捉賊」

《經濟通通訊社１６日專訊》加拿大周一（１５日）發起一項５８個國家參與的倡議，要求

一些國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼。加拿大和美國稱中國等一些國家正在使用這種做

法。對此，中國駐加拿大使館發言人回應稱，有關人員誣稱中方「任意拘押」加國公民康明凱、

邁克爾，這完全是混淆是非、別有用心；中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正

交涉。除了加拿大和美國，其它簽署宣言的國家還包括日本、英國、澳洲和歐盟幾乎所有成員國

。

加拿大外長馬克．加諾表示，讓公民與家人分離，並將他們當作討價還價的籌碼既不合法，

亦不符合道德，但他強調這一聲明不針對任何國家。不過，一名加拿大官員表示，這項倡議是由

於對中國、伊朗、俄羅斯和北韓等國家拘押外國人的擔憂而提出的。

中國駐加拿大使館發言人則回擊指，加拿大在華為首席財務官孟晚舟未違反任何加法律的情

況下將其拘押已逾兩年之久，這才是不折不扣的任意拘押。「加方一方面標榜自己堅持法治、反

對任意拘押，另一方面卻充當美方幫凶任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業

的籌碼。這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙。」

該發言人敦促加拿大立即釋放孟晚舟並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製

造新的障礙。（ｗｌ）

