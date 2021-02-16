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16/02/2021 09:07

【大國博弈】中國完全封殺ＢＢＣ，英國稱無法接受歐盟促撤回

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家廣播電視總局在年初一（１２日）宣布，因涉華報導
有關內容嚴重違反有關規定，不允許《英國廣播公司》（ＢＢＣ）世界新聞台繼續在中國境內落
地，對其新一年度落地申請不予受理。本港公共廣播機構香港電台隨即宣布，不再轉播ＢＢＣ國
際頻道和廣東話節目《ＢＢＣ時事一周》。
　　但事實上，ＢＢＣ世界新聞台在中國絕大部分地區都無法收看，只有三星級以上的國際酒店
、涉外公寓和外交機構可以播放。
　　ＢＢＣ對中國當局決定採取這一行動表示失望，並強調公司是世界上最受信賴的國際新聞廣
播機構，秉持公平、不偏不倚、無所畏懼也沒有偏袒。
　　英國外交大臣藍韜文稱無法接受中國有關決定，認為這是對媒體自由的限制，並指此舉會損
害中國的全球地位；歐盟同樣要求中國撤回有關決定，指出中國需要尊重新聞自由及保障人權。
　　中國駐英國使館發言人則表示，世界各國均對新聞媒體實施必要的監管，廣電總局的處理「
合規合法，合情合理」。大使館敦促ＢＢＣ摒棄冷戰思維，停止惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國
政府，並采取切實措施消除相關報導產生的惡劣影響。

＊ＣＧＴＮ失全歐播放許可，德國跟隨停播＊

　　ＢＢＣ世界新聞台被內地完全封殺前，已有跡可循：較早前一段有關新型冠狀病毒疫情的
ＢＢＣ新聞片段，遭中國外交部批評翻炒疫情「隱瞞論」、「源頭論」、「責任論」，稱「是典
型的帶有意識形態偏見的假新聞」；ＢＢＣ此前又指新疆再教育營普遍存在性侵婦女的現象，同
樣被中方批評是假新聞。
　　而在中國炮轟ＢＢＣ的同時，英國通訊管理局（Ｏｆｃｏｍ）宣布吊銷中國環球電視網
（ＣＧＴＮ）在英國的廣播執照，因持有牌照的公司無權編輯播出內容，不符合法律要求。
　　ＣＧＴＮ作為中國官媒，兩年前被美國當局要求註冊為中國政府的代理人，去年進一步被美
國列為外國使團，自此ＣＧＴＮ的官媒身份遭西方多國關注。
　　ＣＧＴＮ在所有歐盟成員國、大部分巴爾幹國家和烏克蘭的播放許可均來自其英國牌照，被
英國吊銷牌照後，ＣＧＴＮ必須在上述其中一個國家重新申請電視牌照，才可繼續在這些地區取
得播放許可，目前德國北威州媒體管理局確認ＣＧＴＮ已在德國停播。（ｅｙ）（ｚｚ）

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