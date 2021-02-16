【上海特寫】留滬港人的異鄉新年

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》２０２１年的春節是國內疫情防控常態化

後的第一個春節。內地雖然提倡「就地過年」，但也允許在異鄉工作生活的人們免隔離返鄉探親

，前提是不經過中高風險地區，且持有７天內核酸陰性報告。不過，對於許多滯留上海的港人來

說，想要返鄉過年可不是那麼簡單的事情。

根據目前的通關政策，上海前往香港需在港隔離１４天；隨後從香港返回上海需要再隔離１

４天。漫長的隔離時間讓許多人望而卻步，因此大部分在滬港人今年還是選擇留在上海過年，當

中很多人也是第一次在上海過年。其實，上海過年的氣氛和習俗與香港都有很大的不同，記者近

日就採訪了兩位第一次在滬過年的港人，看看他們是如何度過這個特別的春節的。



＊在異鄉也要過個「港味年」＊



鄒家儀由於丈夫工作的關係而來到上海，一家三口已在上海生活了１２年，過去每逢春節一

家人都會提前回港過年。但今年由於疫情，全家人不得不滯留在上海。

不過，就算留守上海，鄒家儀也在努力還原香港的過年傳統。其中，最重要的就是賀年食品

，港式燒肉、芋蝦、角仔、蘿蔔糕等等都是團年飯中必不可少的菜式，但有些食物在上海很難買

到。鄒家儀或是通過萬能的淘寶，或是尋覓上海各大港式茶樓、茶餐廳等，最終才功夫不負有心

人，把賀年食品都準備妥當。雖然上海的一些港式食品比不上香港的風味，但在港人心目中，這

才是過年。

鄒家儀表示，由於今年留守上海的朋友比較多，因此和許多港人朋友一起吃飯、聚會、打麻

雀很忙也很熱鬧。年三十晚和在香港的家人通過視頻一起吃飯，遠隔千里共同舉杯，也算是消解

了心中的一絲鄉愁。

「今年的春節是自力更生的一年，有意義又難忘。以往的春節，長輩會準備好所有的東西，

而今年自己必須親力親為。總結２０２１的春節，是只希望親朋好友的肺，個個也沒有花，健健

康康。以往的春節，一定是祝福人恭喜發財！今年是祝福身體健康！」鄒家儀說道。



＊春節就要好好休息，為年後開工蓄力＊



馬興文是一名跨界藝術家，專業領域包括繪畫、雕塑、聲音、影像和設計，來到上海發展已

有２０多年，目前正經營自己的設計工作室Ｍａ Ｄｅｓｉｇｎ，以建築、室內及傢俱設計工作

為主。

馬興文在１３歲時便離開家人獨自在英國讀書生活，因此對於春節倒沒有甚麼特別要遵守的

傳統。往年的春節假期，他都習慣出去旅行，而今年第一次留在上海過年，和朋友見面、相互拜

年也十分熱鬧。年三十晚，他還邀請了許多獨自留滬的朋友一起吃年夜飯。

「今年因為疫情，很多朋友都沒有離開上海，所以大家在一起過年。相比去年的足不出戶，

今年大家都可以戴著口罩聚一聚，還是很放鬆的，」他說道。

對於春節假期最重要的事情，他想了想說，好好休息、調整狀態最重要，為節後工作蓄力。

他也透露，目前正在與在貿發局和駐滬經貿辦討論即將在滬舉行的大型活動「萬眾一心」，以凝

聚更多在滬港人，推廣香港的形象。

