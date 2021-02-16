【ＦＯＣＵＳ】港股開年牛氣滿溢，「再通脹」交易衝天

【ＦＯＣＵＳ】初五迎財神，金錢永不眠。港股牛年首個交易日（１６日）牛氣滿溢之際，

日經指數錄逾３０年來首次重越三萬點，內地春節電影票房突破６０億人幣刷新紀錄，海南離島

免稅店４天攬金逾７億元，英鎊兌美元近３年來首次升穿１﹒３９……更戲睛的是「再通脹」交

易，油、銅、銥、木材等價格齊衝天。



＊業界估恆指望升破３５０００點＊



外圍股市漲聲一片中，港股開年即紅盤高開５０２點，半新股快手（０１０２４）及鼠年藍

籌王美團（０３６９０）雙雙再創新高；受國際油價升至１３個月高位提振，「三桶油」齊最多

飆逾一成。

有「星級分析員」之稱的Ｐｏｒｔｗｏｏｄ Ｃａｐｉｔａｌ董事總經理卓百德放言，亞洲

經濟恢復速度料快過歐美，加上市場估值較低將吸引資金流入，恆指今年有望升破

３５０００點，最高或見３７０００點，並極力看好舊經濟板塊。

而內地「就地過年」潮推動消費熱度升溫，其中，春節檔票房突破６０億元人幣

（截至今早８時），刷新２０１９年的５８億元紀錄；海南離島免稅店春節前四天銷售額錄７﹒

２９億元；１２７個城市景區門票預訂量按周增長逾倍。



＊油銅銥木齊漲，利率曲線蓄勢升＊



更吸睛的當屬「再通脹」交易，紐約期油企上６０美元，與布蘭特期油同錄１３個月高；「

銅博士」亦連升至八年高位，倫銅高見８４３７美元，瑞銀押注今年中前進一步漲至

９５００美元。

除了油、銅兩大受惠經濟復甦預期的商品先鋒，用於製造氫氣的催化劑金屬銥，在綠色經濟

大行其道下，價格短短兩月已上漲逾１６０％至４３９０美元紀錄，可謂貴過黃金；即使如不起

眼的木材，價格亦在過去近一年時間漲了逾倍，令美國新建房屋成本動輒增加數千美元，倍添房

屋建築商煩惱。

通脹信號愈閃愈烈（ＩＮＧ預測美ＣＰＩ或５月前接近４％），跟隨３０年期美債收益率上

周首次企上２％，１０年期收益率最新同升至約大流行爆發前水平。

當歐洲央行同喊出「將放水進行到底」段子－－「ｋｅｅｐ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｆａｖｏｕｒａｂｌｅ，ｔｉｌ ｔｈｅ ｃｒｉｓｉｓ ｉｓ

ｔｈｒｏｕｇｈ」，帶頭大哥美聯儲干預利率曲線、推升萬物齊漲的「ＦＥＤ Ｐｕｔ」還能持

續多久？趁音樂未停，開年行運，惟年中不能掉以輕心。

