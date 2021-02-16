《匯市縱橫－蕭啟洪》喜從牛來

《匯市縱橫》「好一朵迎春花啊」、「年又過年，共慶歡樂綿綿」、「財神到、財神到、好

心得好報」、「恭祝大家新年進步，身體健康，事事順利，萬事如意……恭喜恭喜」，每年當大

家聽到這些耳熟能詳的歌曲時，就像感覺新年和財神馬上就要一起趕來了。春節，即農曆新年，

是中國四大傳統節日之一，每逢在春節期間，全國各地均舉行各種慶賀新春活動，熱鬧喜慶的氣

氛洋溢；但今年與以往不同的是，受疫情影響，為了減少人員流動，降低疫情傳播風險，因此全

國多地倡導「原地過年」，令許多外地人都無法回老家過個團圓年，真叫人無奈！



還記得去年今天，大家不是忙著辦年貨、準備賀年食品，或除舊布新，而是四處撲口罩、

「盲搶」廁紙，以及囤積消毒和清潔用品等，實在太瘋狂了。但願這些不堪回首的日子不要再來

。然而，本港疫情仍然反覆，各區多月來仍未能切斷傳播鏈，不明源頭個案持續。為了自己及家

人著想，大家還是要減少社交接觸，特別是農曆新年的聚會、聚餐等應盡量減少，以避免新年過

後社區又再一次爆發新的感染群組個案。老是這樣都不是辨法，相傳在中國古代有一種叫做「年

」的怪獸，十分兇猛，故名「年獸」。而這隻「年獸」今年特別凶猛，可見家家戶戶都逼不得已

在門上均貼上「謝絕探訪」四個大字的揮春。（只跟大家開個玩笑而已）



幸好今天不是大年初一，若不是肯定被老媽子打屁股責罰，老人家常道：「大年初一，不要

說不吉利說話！」其實筆者由細到大，父母都教導我們新年要跟從不少傳統習俗，例如：食團年

飯、行年宵花市、貼揮春、拜年、說祝賀說話等等；更不可以隨便胡說八道。中國人的新年傳統

習俗繁多，但傳統上還有許多大大小小的過年禁忌習俗，你又知多少呢？如年初一，忌打破東西

、殺生、掃地、洗衣服、倒垃圾、午睡、不准早上洗澡和洗頭……等等。老實講，這些規矩都是

舊時代的，我們可以適當的取其精華，去其糟粕，一切從簡便可。知我者莫若你，從事投資及金

融業多年的我，切忌墨守成規，面對世界不停在轉變，自己也要與時俱進，不斷優化自身和學習

新思維，才能找到更好出路。



說到底，筆者最關注的，今年投資市場會否「喜從牛來」呢？回看世界大局，由於美國持續

量化寬鬆，加上面對重大財赤，與其他國家息差收窄，預期美元兌主要貨幣至少在上半年仍偏向

弱勢不改。隨著疫苗已在世界各地廣泛接種，預計下半年在歐美經濟體系逐漸復甦後，美國國債

孳息曲線或變得更陡斜。這是否意味著資金將會由西向東移呢？畢竟這隻美國大牛已行了十年有

多的大運，是否是時候要微歇一會兒呢？鑑於市場資金仍然充裕，也許資金可能會持續追捧亞洲

股債市場，人民幣資產當然會受惠；而中央料將會推動人民幣有秩序地國際化，預計今年升幅應

會少於去年，以防窒礙外貿經濟活動；預測人民幣兌美元匯率將穩中向好，年內目標看６﹒２５

水平。



農曆新年，最令人感到家的團圓，愛的溫暖。這是我們中國傳統文化和代代相傳下來的美德

，應繼續保留和尊重。如今，儘管大家仍然面對各種艱難，但切記不要氣餒，繼續咬緊牙關，人

生總會有低谷，走過了你便是贏家了；在這個不容易的歲暮，願每個人都能與家人團聚，豐衣足

食；亦祝願各位讀者每戶都有燈火可親，安居樂業。當然，更願新年春日之時，一切回甘。恭喜

！恭喜！「你聽鑼鼓響一遍，聲聲送舊年……」



＊本周策略＊



離岸人民幣：早前建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣已成交，更新目標

６﹒３２００，止蝕６﹒４８００。



英鎊：早前建議候高於１﹒３６８０沽出英鎊兌美元已於１﹒３８００止蝕，損失１２０點子。

本周建議候高於１﹒４０００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３７５０，止蝕１﹒４１５０。



加元：上周建議候低於１﹒２６６０買入美元兌加元已成交，目標１﹒２８２０，止蝕

１﹒２５５０。



澳元：本周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元，目標０﹒７９００，止蝕０﹒７５５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

