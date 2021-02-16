《陶冬天下－陶冬》意國換總理，股市增槓桿

《陶冬天下》全世界有超過千萬人因為疫情失去了工作，金童子超級馬里奧則剛剛拿到一份

好合同，前歐洲央行總裁馬里奧－德拉吉被正式任命為意大利總理。另一位剛剛上任的美國財長

耶倫，在Ｇ８財長╱央行會議上振臂高呼，「ｔｈｅ ｔｉｍｅ ｔｏ ｇｏ ｂｉｇ ｉｓ

ｎｏｗ」（現在該干大的了），預示全球範圍內的大規模財政擴張。不過華爾街上周認錢，多過

認新聞。根據ＥＰＦＲ數據，截止２月１０日的一個星期裏，總共５８０億美元資金流入股票基

金，這是歷史上的最高紀錄，美國三大指數同創歷史新高，世界其他市場也多有上佳表現。零售

券商Ｃｈａｒｌｅｓ Ｓｃｈｗａｂ報散戶開戶數量同比增長２００％。不僅股市，資金還由現

金流向債券基金，數量也達到１３１億美元。但是拜登政府刺激措施勇猛，債市擔心通貨膨脹提

早到來，美國十年期國債利率突進至１﹒２１％，這是一年來的最高水平。美元指數跟隨債市走

貶。德拉吉組成橫跨幾乎所有大黨的大聯盟政府，意大利國債大熱，十年期國債利率一度跌到

０﹒４６％的歷史低位。憧憬全球經濟復甦，能源和大宗商品價格向好，布蘭特原油衝上每桶

６５美元。黃金略有進賬。亞洲部分國家進入農曆新年假期。



市場增槓桿、增風險權重，ｒｉｓｋ ｏｎ交易再次興起，上周累計５８０億美元流入股票

基金。這是破天荒的資金流入速度，遠遠高過第二高的歷史記錄。天量的流動性和貼地的資金成

本、消失了的美國政治不安定因素是資金更積極主動入市的基礎；美國散戶收到救援支票卻無處

消費，資金投向股市也是一個重要原因；近期的誘因是拜登救援計劃似乎在國會進展順利，市場

預計更強勁的美國經濟復甦和全球溢出效應。去年底分發的９０００億美元加上這一輪１﹒９萬

億美元，美國有相當於２０２０年ＧＤＰ１﹒４％的財政支出會在未來３－４個月兌現，這些足

以抵消第二輪疫情所帶來的經濟下行壓力，何況美國疫情有見頂的跡象，而疫苗注射在加速推進

。筆者估計美國經濟今年可能超預期發揮，ＧＤＰ增長有機會達到６％。超預期的經濟增長會不

會帶來超預期的通貨膨脹？今年春季因為基數效應帶來的第一波通脹肯定發生，成本驅動的第二

波通脹在美國也難以避免，美國的核心通脹在未來十八個月會數度突破２％的政策目標，不過聯

儲未必因此而很快收緊貨幣政策。本屆政策制定者吸取奧巴馬時代的教訓，財政政策和貨幣政策

上似乎都採取寧遲勿躁的立場，在實體經濟沒有重大起色之前不輕易收手。公開市場委員會會用

平均通脹目標來推搪修改政策的短期壓力，在工資通脹未見顯著上揚之前不停止資產購買計劃，

不加息。



德拉吉就任意大利第３０任總理，可能對於歐洲是一件大事。意大利換總理很平常，但是這

次有三個不同。首先，德拉吉既得到了極左政黨Ｎｏｒｔｈ Ｓｔａｒ和Ｌｅａｇｕｅ的支持，

又得到傳統中間偏左和中間偏右政黨的支持，還得到商界的普遍歡迎。這種全光譜的政治支持，

意味著德拉吉的政治地位相當穩固，在未來數月有機會做出前幾任政府做不到的事情來，對於抗

疫和經濟復甦都是大好事。其次，德拉吉是歐洲一體化的堅定支持者。英國脫歐、默克爾退休之

後，馬克龍支持率低迷之時，歐盟能否繼續推進經濟同盟是一個現實問題。作為歐盟創始國的意

大利更積極主動地參與，對於歐盟是好事，對於發行歐元債也是好事。第三，這是一個拼經濟的

內閣。無論總理還是經濟部長都是頂級經濟專家，內閣成員又是根據政黨分佈作出的政治任命，

這使得德拉吉在推進經濟政策上擁有前任孔蒂所沒有的能力和政治支持。德拉吉目前的政治威望

在政治圈中是最高的，他能不能如拜登那樣挾高民望而新官上任三把火，是市場關注的話題。



本周焦點：聯儲１月會議紀要和特朗普彈劾案。公開市場委員會在１月份會議上決定政策不

變，主席鮑威爾冷對了減少資產購買計劃規模的要求，並認為浮現中的通脹壓力並非改變近期政

策理由。會議紀要可以反映有多少委員會成員對通脹有不同看法。特朗普彈劾案最快本周在參議

院表決，預計不獲通過。美國１月零售數字預計強勁，支票效應浮現。日本第四季度ＧＤＰ預計

增長１０﹒２％環比折年率。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

