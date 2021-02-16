《股壇解碼－戴名》特朗普欲罷不能；捷榮（２１１９）難抗疫情

《股壇解碼》新一年第一次出稿，先祝大家牛年身體健康，如魚得水！

道指上周五（１２日）以貼近歷史高位（３１５４３點）的３１４５８點收市，距離預測的

升市頂部３１８００點越行越近，但道指全日大部分時間下跌的情況下出現尾市抽升，最後僅微

升不足２８點收市，走勢相當詭異。道指期權淡倉亦越積越多，相信道指已經接近行人止步的境

界，投資者要伺機離場。特朗普在彈劾指控獲判無罪後發表聲明，言下之意未來幾個月會有料爆

，可惜一直聲稱手頭有選舉舞弊證據卻從不披露，而民主黨的步步進逼會否令特朗普狠下殺心，

以特朗普有仇必報的性格，投資者不妨拭目以待。



＊星火燎原＊



緬甸示威漸漸演變成軍民衝突，在軍方武力鎮壓下的示威人數不減反增而且更要求國際聲援

，聯合國在中俄兩國反對下並沒有對緬甸進行強硬譴責和實施制裁，軍方搜捕行動持續升級都對

局勢添加不穩因素。由於緬甸近年成為亞洲地區的投資熱點，政局不穩定將為其他亞洲新興市場

帶來走資壓力，地緣政治升溫亦有利日圓走強。



＊落井下石＊



剛剛官方公報對房地產的進一步調控，對新房和二手房的市場價作出具參考性的指導價，銀

行亦會根據指導價來作為房貸的估值指標，此舉變相令銀行對房產放貸尺度收緊。就以深圳為例

，指導價明顯比市場價（成交價或中介掛牌價）低３０％至５０％，如果按銀行最高７０％按揭

來算，估計銀行最進取也只能放出市場價５０％的貸款，大大增加了炒房或買房的成本，這樣從

源頭上截斷資金流入樓市，雖然可以有效壓抑房價，但從過往例子所見，銀行體制內的限制只會

加速表外資產的增加，最後風險還是轉嫁給一般的散戶投資者，在疫情、貿易和失業率三重打擊

下，收緊房貸能令銀行風險看似受控，但影子銀行將再次死灰復燃，相信現時的經濟未必能再一

次承受泡沫爆破的衝擊。



＊行人止步＊



港股上周走勢橫行，然後在收爐前夕大夾空倉，牛熊證街貨急升至８０：２０的比例，牛證

街貨急升加上圖表形成完美雙頂走勢，相信恆指的走勢已行人止步，初步支持位應該在

２９２００點。下跌目標維持在２６０００點。市場傳聞奈茶的雪將來港上市，這將是另一間沒

盈利卻估值過百億的企業來港上市，成功上市相信會是這類餐飲企業的最後生機，盈利沒突破點

和持續虧損的情況下，投資者勿因有ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ加持而盲目認購。



＊股票簡評＊



捷榮國際控股（０２１１９）從事加工和銷售咖啡、茶與相關配套產品，銷售急凍肉類和急

凍預製食品，銷售、出租咖啡機和茶機。集團亦進口急凍肉類產品和銷售自家品牌Ｐａｐａ

Ｃｈｅｆ的急凍預製食品，但捷榮國際控股仍然把業務重點放在咖啡和茶的相關產品上，雖然集

團在香港擁有絕對的市場佔有率，同樣地也變成業務過份單一集中而突顯風險。集團去年

（２０２０年）上半年度的營業額下跌２５％與股東應佔溢利下降幅度相若，證明盈利能力在疫

情開始時期沒有明顯轉差，由於捷榮國際控股的業務過份集中在香港地區（約佔總營業額

７１﹒５％），相信去年下半年的業績會隨著疫情轉趨嚴峻和限聚令收緊致食肆營業額大跌而受

影響，預期營業收入可能會跌破１﹒６億，全年總收入在３﹒５億至３﹒７億之間。

從風險角度看，捷榮國際控股完全是單一市場單一產品的表表者，這類公司的特點是市場龍

頭企業，低利潤、高市佔率和高銷售成本，在行業低潮時往往會被其他競爭對手乘虛而入，加上

國內業務自上市以來已連續兩年多持續下跌，全年業績更不容樂觀，投資者宜待股價回落至

０﹒６元附近考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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