《缸邊隨筆－石鏡泉》牛年牛市？

《缸邊隨筆》牛年有沒有牛市？要看怎介定牛年之始。
有謂牛年是始於冬至（即２０２０年１２月２１日），當日恆指為：２６３０６。
有謂牛年是始於立春（即２０２１年２月３日），當日恆指為：２９３０７。
有謂牛年是始於正月初一（即２０２１年２月１２日），當日無市，而年三十晚，恆指為：
３０１７３。
牛市似已開展了，但今年牛市會有幾牛，要看疫情有幾厲害、疫苗有多有效、有幾多人可接
種到。
按中國醫史，瘟疫的發展規律是：
﹒始於大雪７╱１２
﹒發於冬至２１╱１２
﹒生於小寒５╱１
﹒長於大寒２０╱１
﹒盛於立春３╱２
﹒弱於雨水１８╱２
﹒衰於驚蟄５╱３
﹒完於春分２０╱３
﹒滅於清明４╱４
﹒止於立夏５╱５
但立夏之後，新冠病就沒有了嗎？要看有幾多人有效地接種了疫苗，而疫苗防疫效用有幾多
周。
不計中國及俄羅斯所產疫苗，輝瑞、Ｍｏｄｅｒｎａ、Ｊ＆Ｊ、阿斯利康、Ｎｏｖａｖａｘ
，由現時至２０２１年１２月底，估計只能生產出６８億劑疫苗。全球有逾７０億人，每人要打
兩針計，即要逾１４０億劑疫苗，而且是要在兩星期內接連打兩劑才可有效。
到２０２１年底才可有６８億劑疫苗，可能連在發達國家也未可能有足夠疫苗供他們人民，
在兩星期內，連打兩針。所以歐美政府已出「計」，拖長兩針間的接種時間，好讓較多人打到第
一劑。但醫護界已講，這會減低疫苗防疫的有效性。
＊藥廠不知疫苗防疫期＊
這些疫苗的防疫期有多久？不知，藥廠也不知。中金研究院作出了個估測。如疫苗防疫期只
得４０周，新冠病每年冬天就會爆一次，一如今時的流感一樣，所不同的是，新冠病毒會為患者
帶來不少後遺症，包括可以有神經病、腦功能衰退、生育能力衰退，這對社會經濟有甚麼樣的影
響？大家可以估！
中金研究院亦估測了疫苗落地後與經濟演化的三個階段。
＊疫情能否受控成關鍵＊
按照中金這個估計，２０２１年上半年因歐、美仍派錢，美元會跌，新興市場會好。但到下
半年，如果疫情受控，美歐經濟轉好，歐、美央行就可能會開始退市，銀根會被收緊，美元會升
，資金會回流歐美，新興市場就會受壓，即是這隻牛，可能會是牛頭昂首，牛尾Ｄｕｐ
Ｄｕｐ。
牛年牛市會否如此？看世衛在武漢調查後的一段。
「能導致全球大流行的病毒，一定具備高度適應人類環境的生存能力。這種能力可能是偶然
獲得，也可能是逐漸演變的，但每個步驟都得益於自然的選擇。」
這一段可濃縮為一句：物競天擇，適者生存。看來我們要與新冠病毒共舞了。此即歐美疫情
可能反覆，中金的估計可能樂觀了，但對新興市場言，又是好事，資金留在新興市場會長了，牛
尾可以不Ｄｕｐ仍揚。
有生產疫苗的強生其ＣＥＯ謂，疫苗可能要年年打。
一言括之：疫去，經濟回醒，股市才長好，疫不去，靠派錢，經濟好極有限，股市也只能短
好。《資深投資者 石鏡泉》
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