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16/02/2021 14:14

【新冠肺炎】本港新增８宗確診連續兩天單位數，３宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至２月１６日零時零分，本港新
增８宗新冠肺炎確診個案，連續兩天錄得單位數字，為去年１１月１７日以來新低。

＊６宗本地個案＊

　　新增的個案其中２宗為輸入個案，均從菲律賓抵港，３宗是源頭不明的本地個案，患者分別
住在鑽石山鳳鑽苑、元朗大生圍以及葵涌石籬（二）邨石怡樓，其餘３宗與本地個案有流行病學
關連。
　　第一宗源頭不明個案涉及一名３９歲女病人（個案編號：１０７９１）。她於２月９日開始
發燒和頭痛，２月１３日到普通科門診求醫，２月１４日遞交深喉唾液樣本。病人為一名家庭主
婦。

＊５３歲葵涌消防隊目染疫＊

　　第二宗源頭不明個案涉及一名５３歲男病人（個案編號：１０７９３）。他於２月４日開始
頭痛、咳嗽和喉嚨痛，２月１４日到博愛醫院求診。病人為消防隊目，於葵涌消防局工作，最後
上班日期為２月１０日。
　　第三宗源頭不明個案涉及一名８歲女病人（個案編號：１０７９４），無病癥，２月１４日
到社區檢測中心接受檢測。病人為一名學生。
　　過去１４天（２月２－１５日）累計新增３０２宗個案，包括２６１宗本地個案（其中８１
宗源頭不明）。（ｃｌ）

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