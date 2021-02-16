【新冠肺炎】本港新增８宗確診連續兩天單位數，３宗源頭不明

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至２月１６日零時零分，本港新

增８宗新冠肺炎確診個案，連續兩天錄得單位數字，為去年１１月１７日以來新低。



＊６宗本地個案＊



新增的個案其中２宗為輸入個案，均從菲律賓抵港，３宗是源頭不明的本地個案，患者分別

住在鑽石山鳳鑽苑、元朗大生圍以及葵涌石籬（二）邨石怡樓，其餘３宗與本地個案有流行病學

關連。

第一宗源頭不明個案涉及一名３９歲女病人（個案編號：１０７９１）。她於２月９日開始

發燒和頭痛，２月１３日到普通科門診求醫，２月１４日遞交深喉唾液樣本。病人為一名家庭主

婦。



＊５３歲葵涌消防隊目染疫＊



第二宗源頭不明個案涉及一名５３歲男病人（個案編號：１０７９３）。他於２月４日開始

頭痛、咳嗽和喉嚨痛，２月１４日到博愛醫院求診。病人為消防隊目，於葵涌消防局工作，最後

上班日期為２月１０日。

第三宗源頭不明個案涉及一名８歲女病人（個案編號：１０７９４），無病癥，２月１４日

到社區檢測中心接受檢測。病人為一名學生。

過去１４天（２月２－１５日）累計新增３０２宗個案，包括２６１宗本地個案（其中８１

宗源頭不明）。（ｃｌ）

