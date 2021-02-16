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16/02/2021 15:25

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院８２歲女病人不治，累計１９４人染疫亡

　　《經濟通通訊社１６日專訊》瑪嘉烈醫院發言人今日公布，一名確診感染２０１９冠狀病毒
病的８２歲女病人（個案編號：９８５８）今日離世，疫情至今，本港累計有１９４人染疫亡。
　　該名有長期病患的女病人於１月２０日因頭暈、胸口不適和喉嚨痛入住瑪嘉烈醫院接受治療
，其後確診感染２０１９冠狀病毒病。病人情況持續惡化，延至今日上午１１時２６分離世。
　　院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。（ｃｌ）

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