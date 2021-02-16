【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院８２歲女病人不治，累計１９４人染疫亡

《經濟通通訊社１６日專訊》瑪嘉烈醫院發言人今日公布，一名確診感染２０１９冠狀病毒

病的８２歲女病人（個案編號：９８５８）今日離世，疫情至今，本港累計有１９４人染疫亡。

該名有長期病患的女病人於１月２０日因頭暈、胸口不適和喉嚨痛入住瑪嘉烈醫院接受治療

，其後確診感染２０１９冠狀病毒病。病人情況持續惡化，延至今日上午１１時２６分離世。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。（ｃｌ）

