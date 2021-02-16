  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2021 16:21

【新冠肺炎】陳肇始下午５時半公布最新社交距離措施，料重開處所

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港府公布，食物及衞生局局長陳肇始將於今日下午５時３０分
就最新社交距離措施會見傳媒，預料公布周四（１８日）有條件容許食肆重開晚市，及部分處所
重開的細節。
　　衞生署衞生防護中心較早前公布，截至２月１６日零時零分，本港新增８宗新冠肺炎確診個
案，連續兩天錄得單位數字，為去年１１月１７日以來新低，且是第四波疫情以來單日最少，當
中６宗屬本地感染，３宗源頭不明，３宗與本地個案有流行病學關連，其餘２宗是輸入個案，患
者均由菲律賓抵港。
　　陳肇始上周三（１０日）表示，如果疫情於農曆新年期間沒有重大變化，將由大年初七
（１８日）起，讓食肆恢復晚市堂食至１０時，並由限制２人一枱改為４人一枱；現時被勒令關
閉的１０多個處所如美容院及戲院等可有限度重開。但政府同時新增兩項「條件」，包括食肆及
處所負責人必須安排員工每１４天做新冠病毒檢測一次；要求顧客進入時使用「安心出行」流動
應用程式或登記姓名及聯絡電話號碼，否則分別可被停晚市或停業３至１４天不等，並明言要做
到上述條件的責任在於相關場地負責人，違者可被罰款及監禁。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/02/2021
【牛年紅盤】匯控飊近8%　港股紅盤高收升573點創32個月高
財經熱話16/02/2021
為金銀業貿易場開市視像主禮　林鄭：本港實金業務很快重拓升軌
財經熱話16/02/2021
【牛年紅盤】港交所料今年新股暢旺　引入更多新經濟及生物科技企業
財經熱話16/02/2021
奈雪的茶在港上市傳集資逾卅億元　影子股賓仕國際爆升逾1倍
FOCUS16/02/2021
【FOCUS】港股開年牛氣滿溢　「再通脹」交易衝天
開市Good Morning16/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：港股牛年牛氣十足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>