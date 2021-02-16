【新冠肺炎】陳肇始下午５時半公布最新社交距離措施，料重開處所

《經濟通通訊社１６日專訊》港府公布，食物及衞生局局長陳肇始將於今日下午５時３０分

就最新社交距離措施會見傳媒，預料公布周四（１８日）有條件容許食肆重開晚市，及部分處所

重開的細節。

衞生署衞生防護中心較早前公布，截至２月１６日零時零分，本港新增８宗新冠肺炎確診個

案，連續兩天錄得單位數字，為去年１１月１７日以來新低，且是第四波疫情以來單日最少，當

中６宗屬本地感染，３宗源頭不明，３宗與本地個案有流行病學關連，其餘２宗是輸入個案，患

者均由菲律賓抵港。

陳肇始上周三（１０日）表示，如果疫情於農曆新年期間沒有重大變化，將由大年初七

（１８日）起，讓食肆恢復晚市堂食至１０時，並由限制２人一枱改為４人一枱；現時被勒令關

閉的１０多個處所如美容院及戲院等可有限度重開。但政府同時新增兩項「條件」，包括食肆及

處所負責人必須安排員工每１４天做新冠病毒檢測一次；要求顧客進入時使用「安心出行」流動

應用程式或登記姓名及聯絡電話號碼，否則分別可被停晚市或停業３至１４天不等，並明言要做

到上述條件的責任在於相關場地負責人，違者可被罰款及監禁。（ｃｌ）

