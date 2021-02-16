【企業盈喜】恒和珠寶（５１３）料中期盈利增至最少１８００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》恆和珠寶（００５１３）公布，預期截至去年１２月３１日止

中期純利不少於１８００萬元，比２０１９年同期純利約５９０萬元增最少約２倍。

該集團指，盈利增加主因節省一般性開支、匯兌淨收益增加，以及獲得２０１９冠狀病毒相

關政府補助。

該集團預期於本月２５日公布業績。（ｗｈ）

