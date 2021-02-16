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16/02/2021 08:00

莊士機構及莊士中國近１６億人幣售番禺物業，兩股申請今早復牌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》莊士機構（００３６７）及旗下莊士中國（００２９８）公布
，莊士中國以共約１５﹒７５億元（人民幣．下同）出售番禺項目等一籃子資產予獨立第三方，
料錄收益約１０﹒７９億元，而莊士機構則錄收益約６﹒５２億元。莊士機構及莊士中國於本月
１０日停牌，已申請於今日上午９時起恢復股份買賣。
　　莊士中國出售名為莊士映蝶藍灣之物業發展項目１５幢未售出別墅，總樓面面積合共約
４７６４平方米、３６８個未售出車位，以及總樓面面積約８２１平方米的商用單位、項目第三
期，以及位於第一期水晶會所。該集團指，第三期合共佔地約９﹒５８萬平方米，用作未來發展
總樓面面積合共約１７﹒５萬平方米及可出售總樓面面積約為約１６﹒２９萬平方米。有關約
８﹒５６萬平方米建築工程已展開。
　　莊士中國指，出售加快取得項目投資及獲重大現金流入，套現所得將用於除繼續在香港物色
機遇外，亦會重點關注粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議沿線城市。出售所得款項將帶來額外營
運資金，於機會出現時把握潛在投資，擴大收入來源，提升盈利能力。（ｗｈ）

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