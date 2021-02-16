《日入而息》港股牛年首日紅盤高收，港交所指今年新股市場暢旺

《今天重點》﹡港交所（００３８８）史美倫稱今年市場仍充滿挑戰，港交所連接國際市場

角色將更重要；戴志堅稱新股市場暢旺，續引入更多新經濟企業及生物科技

公司

﹡林鄭月娥稱本港實金業務很快重拾升軌，金銀業貿易場加強中港合作；金銀

業貿易場張德熙稱金價有望進入牛市第二階段

﹡陳肇始指初七起放寬晚市堂食４人一枱，美容戲院重開；陳肇始指增預約檢

測名額至２﹒６萬，增加流動檢測站

﹡９名民主派被控非法集結案開審，區諾軒梁耀忠認罪；黎智英等９人涉未經

批准集結案今應訊，料審１０天



《即日市況》﹡匯控飊近８％，港股紅盤高收升５７３點創３２個月高



《美元匯價》﹡英鎊１﹒４０附近會有一定阻力；歐元最新報１﹒２１６３╱６４，日圓最

新報１﹒２１６３╱６４



《公司業績》﹡大唐潼金（０８２９９）去年虧損擴大至２０６７萬元，不派息

﹡民信國際控股（０８４５６）九個月虧損增至２０１７萬元，不派息

﹡ＩＳＰ ＧＬＯＢＡＬ（０８４８７）半年盈轉虧損４﹒２８萬坡元，不派

息

﹡東方大學城（０８０６７）去年六個月賺逾４５４０萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）史美倫稱今年市場仍充滿挑戰，港交所連接國際市場

角色將更重要；戴志堅稱新股市場暢旺，續引入更多新經濟企業及生物科技

公司

﹡Ｋ Ｗ ＮＥＬＳＯＮ（０８４１１）向聯交所重新提交轉主板上市申請

﹡滙友生命科學（０８０８８）改名為「八零八八投資控股」

﹡多倫多證券交易所已通過南戈壁資源（０１８７８）退市申請

﹡利興發展（０００６８）可能出售ＩＧＢ股份，擬用作償還銀行借款及營運

資金

﹡冠華國際（００５３９）就重組向法院送呈及提交清盤呈請

﹡時代中國（０１２３３）２月累計回購３００萬股，涉資３０５９萬元

﹡長實（０１１１３）趙國雄料今年樓價波幅５％，短期樓市持續暢旺

﹡康希諾（０６１８５）重組新型冠狀病毒疫苗巴基斯坦獲得緊急使用授權

﹡智美體育（０１６６１）配股價上升調１﹒３％至每股０﹒２３５元

﹡瑞聲科技（０２０１８）聯交所批准分拆誠瑞光學在內地上市

﹡據報網易（０９９９９）擬重新加入短視頻平台市場，投資１０億元人民幣

﹡濠亮環球（０８１１８）續向聯交所提出轉板上市申請

﹡澳能建設（０１１８３）就廣州住宅物業項目開展電動汽車充電項目訂立合

約



《神州民企》﹡長城汽車（０２３３３）本季泰國生產８萬輛電動汽車

﹡中國燃氣（００３８４）獲主席劉明輝七度增持共計３３０﹒３６萬股

﹡信陽毛尖（００３６２）建議更改公司名稱為「中國國龍茅台集團」



《中國要聞》﹡茅台超高市值再響警號，遭全球最大中國股票基金減持

﹡深證監局官員遭實名舉報性侵，當局稱正調查

﹡《你好，李煥英》口碑佳，單日票房連續兩日奪冠

﹡金融苦主遇政府落閘，非法集資參與人須自行承擔損失

﹡孟晚舟要求匯豐披露記錄證明無誤導銀行違反制裁規定

﹡華為向英國法院申請查看孟晚舟案於匯豐內部記錄；Ｍｉｋｅ Ｒａｋｅ將

退出華為英國董事會；華為發布「智慧養豬」，推進養殖業無人化

﹡抖音訴百度不正當競爭案撤訴，此前索賠９０００萬元人民幣；傳

ＴｉｋＴｏｋ將印度業務出售予當地競爭對手

﹡內地１月快遞業務量完成近８５億件，同比增１﹒２倍

﹡印度手機市場去年收縮２％，小米三星銷量排名冠亞軍

﹡春節假期首５日全國累計收發快遞增２﹒２倍

﹡去年７１家券商參與地方政府債，中標額逾４２００億



《其他消息》﹡９名民主派被控非法集結案開審，區諾軒梁耀忠認罪

﹡黎智英等９人涉未經批准集結案今應訊，料審１０天

﹡潘母贈陳同佳粉紅篋，管浩鳴稱台灣當局未發簽證

﹡林鄭月娥稱本港實金業務很快重拾升軌，金銀業貿易場加強中港合作

﹡邱騰華稱外商整體對香港前景仍具信心，今年經濟有喜亦有憂

﹡金銀業貿易場張德熙稱金價有望進入牛市第二階段

﹡金管局表示第四季信用卡應收帳增加３﹒９％，撇帳率跌至０﹒５４％

﹡梁鳳儀再獲委任為證監會執董兼副行政總裁，任期三年

﹡黃光耀建議政府減辣，放寬按保門檻至１５００萬

﹡ＡＣＣＡ香港分會料本港本財年錄財赤２８８０億元

﹡陳茂波稱「加糖」有難度，政界消息稱全民派錢機會微

﹡羅致光稱若設失業保險制度，需叫停取消強積金對沖

﹡調查指逾半受訪者首先考慮網上搵樓平台

﹡澳門年三十至初四旅客人數按年跌７２％至６﹒３萬人次

﹡上月約４３７０旅客訪港，新一輪「賞你遊香港」伸延至酒店業



《大國博弈》﹡中國完全封殺ＢＢＣ，英國稱無法接受歐盟促撤回

﹡世貿任命新任總幹事，中方期待世貿盡快恢復正常功能

﹡加拿大等多國發表聲明，要求停止任意拘押外國人

﹡加國等５８國倡議反對任意拘押，中方斥「賊喊捉賊」

﹡拜登出席七國集團線上峰會，討論疫情與全球經濟復甦

﹡傳中國考慮限制稀土出口，以限制美國防企業生產活動

﹡傳拜登暫時不會撤消對華關稅，加大技術出口管制

﹡澳洲總理表示或數周內取消維州與中國「一帶一路」協議



《新冠肺炎》﹡安心出行下載量逾８４萬，港府提醒市民提防偽冒

﹡陳肇始稱初七起放寬晚市堂食４人一枱，美容戲院重開

﹡據報中國拒向世衛提供早期新冠患者的原始數據

﹡巴基斯坦將接受中國第三款新冠疫苗，由中科院研發

﹡本地旅行團最快約３月初可復辦景點

﹡初七前檢測預約爆滿，稻苗學會表示食肆難核實顧客資料

﹡長實趙國雄稱會要求地盤承判商進行檢測工作

﹡旅遊業建議盡快重啟本地遊，盈利不多但比完全冰封好

﹡啟德學資處一文職人員確診，最後上班日為２月１０日

﹡瑪嘉烈醫院８２歲女病人不治，累計１９４人染疫亡

﹡最高檢表示堅決遏制疫苗犯罪，已逮捕７０名嫌疑人

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